Состоялась велоэкскурсия по Татарской слободе Екатеринбурга ⅩⅨ-ⅩⅩ вв

В воскресенье, 18 октября состоялась велоэкскурсия «Татарская слобода Екатеринбурга ⅩⅨ-ⅩⅩ вв».

Организатором мероприятия выступила общественная организация «Уральские горы». Ведущей велоэкскурсии была Альфинур Ахуновой — исследователь городских историй Екатеринбурга, выпускница «Школы городских маршрутов».

Помимо этого в пятницу, 16 октября выпускники «Школы городских маршрутов», проект городской инициативы при Музее истории Екатеринбурга, и её руководитель Дмитрий Москвин побывали на авторской экскурсии Альфинур.

Во время посещения Постпредства РТ в СО участники экскурсии узнали об истории старинного дома и были удивлены его сохранности — как отдельных архитектурно-строительных элементов, так и предметов быта с национальным колоритом.

Финальной точкой маршрута стало Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, расположенное в старинном особняке купцов-меценатов Агафуровых.

По словам Альфинур Ахуновой, прошедшие мероприятия являются стартовой точкой проекта, а экскурсии по Татарской Слободе станут общегородским мероприятием.

Альбина Шаймухаметова

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