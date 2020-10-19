Состоялось первое организационное собрание по конкурсу «Татар кызы Пенза-2020»

16 октября состоялось первое организационное собрание конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пенза-2020». Оно было волнительным для конкурсанток, впереди их ждет увлекательное путешествие в мир татарской культуры и традиций.

Встреча началась с круглого стола актива автономии во главе с Председателем Туктаровым Ж.З. с приглашенным гостем, преподавателем хореографической дисциплины Пензенского колледжа искусств Качеровской С.С.. В ходе обсуждения сформировали состав оргкомитета и определили концепцию проведения мероприятия.

Далее к команде организаторов присоединились участницы финала, оргкомитет познакомил конкурсанток с заочными этапами и форматом проведения финала конкурса «Татар кызы Пенза-2020». Девушки в этот вечер услышали вдохновляющие слова напутствия и от обладательницы титула «Татар кызы Пенза-2019» Алсу Сайфулиной.

Знакомство финалисток друг с другом продолжилось на психологическом тренинге, который провела для них психолог конкурса Элина Едиханова.

Девушки вдохновленные и с надеждой удивить жюри своими талантами и умениями начали готовиться к следующему этапу нашего конкурсного марафона.

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