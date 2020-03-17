Состоялся праздник для женщин — активисток города Дзержинска

15 марта состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта, в офисе МНКАТ г. Дзержинска. Праздник организовала Зухра-ханум Абдулина, преподаватель татарского языка, душа татарского центра в Дзержинске, инициатор многих мероприятий для татар и их же организатор, также еще и активистка РНКАТНО. И праздник получился душевным, теплым и искренним.

Женщин пришедших на праздник ждали и красиво накрытые столы, и концертная программа, и подарки. От Исполкома РНКАТНО тоже были отмечены самые активные и неравнодушные женщины этого города. Зухра ханум зачитала красивое поздравление на татарском языке от руководства РНКАТНО и вручила необычные подарки — ручной работы мыла в виде цветков. Особенно приятно, что награжденные женщины уже звонили и писали со словами благодарности, что их участие в общественной жизни не осталось незамеченным.

А 5 марта в МРОМ г. Дзержинска организовала праздник для активисток женской организации «Ак калфак». На мероприятии присутствовал Председатель Духовного управления мусульман, заместитель Председателя РНКАТНО – Гаяз хазрат Закиров. Были вручены памятные подарки от Духовного управления мусульман, почетные грамоты самым активным женщинам. Слова благодарности прозвучали и от Исполкома РНКАТНО активисткам дзержинской «Ак калфак», руководителем которой является Альфия-ханум Сибгатуллина. Все женщины получили традиционные татарские сладости и Благодарственное письмо за активную деятельность.

P.S. На данный момент в г. Дзержинске ведется активная работа в общественной жизни татар, как при МНКАТ, так и при мечетях.

nizgar.ru