Сотрудник МЧС поднял на Эльбрус флаг Татарстана

В год 30-летия МЧС России, 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летия МЧС Татарстана 33-летний майор внутренней службы Максим Демагин установил на самой высокой вершине Европы (5642 метра над уровнем моря) флаги МЧС России и Республики Татарстан.

На покорение Эльбруса понадобилось восемь дней.

«На решающий штурм отправились когда еще было темно – в 4 часа утра. Сильный ветер до 25 км в час и мороз минус 18, который при таких порывах и в условиях кислородного голодания ощущался под минус 25, стали нашими спутниками. Пальцы рук и ног замерзают в горах намного быстрее, чем на земле. Причина всё та же – нехватка кислорода. Примерно за 4 часа вкарабкались до Приюта на седловине Эльбруса (приют «Седловина» или хижина на седловине Эльбруса — высокогорный приют, впервые обустроенный в 1933 году на высоте около 5300 м). 20 минут отдыха — и пора!», — рассказывает Максим Демагин.

На высшую точку группа поднималась по натянутым верёвкам, так называемым перилам, длиной 50 метров. Затем были еще 300 метров пешком по «тропе зомби» — это последний рубеж. К 9 часам группа достигла вершины.

«Красочные пейзажи радовали нас, видимо, в качестве награды за труд и упорство. Но не долго. Очень быстро погода стала портиться, усилился ветер, передали о штормовом предупреждении. Слава Богу, успели (спуститься — прим.ред.) вовремя. Радость от восхождения и покорения вершины Эльбруса ничем не была омрачена», — вспоминает Максим Демагин.

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