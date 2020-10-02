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Сотрудники татарского историко-культурного центра «Килимово» поздравили учителей родных языков

Сотрудники татарского историко-культурного центра «Килимово» поздравили учителей родных языков

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 02.10.2020 0 2

Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире – это учитель. День учителя, наверное, самый известный профессиональный праздник. Он существует в нашей стране более 50 лет. 2 октября сотрудники татарского историко-культурного центра «Килимово» РБ поздравили учителей родных языков – активистов татарского центра с профессиональным праздником. «Родной язык является важной и неотъемлемой частью культуры любого народа. Каждый из нас, в меру своих сил и возможностей, должен делать всё для сохранения родного языка. Безусловно, родные языки нуждаются в поддержке и развития. Радует, что у нас в школе есть свои преподаватели, которые передают знания о языках молодому поколению. Приятно, что и наша молодежь стремится развивать родную культуру», – отметил главный специалист центра.

Татарский историко-культурный центр «Килимово»

                                                                                  Башкортостан

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