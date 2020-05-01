Совет молодежи приглашает на онлайн-ифтар

Долгожданный священный месяц Рамадан! В это прекрасное время у нас есть добрая традиция проводить молодежные ифтары! Вы помните в какой атмосфере проходили ифтары в прошлые годы? Делитесь впечатлениями в комментариях, а пока мы вам расскажем как будут проходить ифтары в этом году.

Традиционно молодёжные ифтары будут проходить под девизом. Девизом этого года станет «Аралашу — Тарих — Үсеш» .

Аралашу. Важно не просто общаться, но общаться правильно, не оскорбляя, не обижая друг друга, стараясь сделать так, чтобы вашему собеседнику захотелось заговорить с вами вновь.

Тарих. Чтобы крепко стоять на ногах, мы должны знать и помнить нашу великую историю. Мы должны помнить и знать наших героев, должны чувствовать принадлежность к великой нации, к великой стране!

Үсеш. Важно с молодых лет сформировать в себе привычку развиваться. Постоянно развиваться. Тогда мы станем действительно сильными.

Мы постарались придумать интересную программу: получайте новые знания, слушайте родные мелодии и общайтесь!

Молодёжный ифтар состоится уже в эту пятницу, 1 мая, начинаем в 18:30.

Только в этом году! Количество мест не ограничено! Попасть на мероприятие очень просто #өйдәутыр: достаточно открыть нашу страницу в Instagram @tatyashlare и 1 мая в 18:30 присоединиться к прямому эфиру.