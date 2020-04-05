Совет улемов ДУМ РТ сообщает о порядке проведения месяца Рамазан в 2020 году

В 10-ый день месяца Ша’бан (3 апреля), в режиме онлайн прошло очередное заседание Совета улемов ДУМ РТ. На повестке дня были рассмотрены вопросы, связанные с организацией проведения предстоящего Священного месяца Рамадан в 2020 году с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан.

В первую очередь улемы определили даты начала и завершения поста: 24 апреля – первый день поста, 23 мая – последний день поста, 23 апреля – первый таравих-намаз, 24 мая – Ураза-байрам.

Одним из вопросов, представляющих наиболее существенный интерес для уммы Татарстана, является порядок проведения таравих-намазов в условиях режима самоизоляции, который начал действовать с 30 марта 2020 года и продлится до 30 апреля 2020 года. В этой связи улемы подчеркнули, что недопустимо нарушать принятые властями меры по профилактике распространения коронавируса среди населения. Руководствуясь требованиями здравого смысла, члены Совета определили, что таравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях. Таким образом, в мечетях РТ данный намаз совершаться не будет. Решение об исполнении таравих-намаза будет считаться действительным до 23 мая или до принятия другого решения.

Далее Совет улемов ДУМ РТ установил размеры нисаба, фитра и фидия-садаки. По итогам заседания религиозных деятелей для выплаты закята определен нисаб в размере 280 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба – 22 000 рублей (по серебру), размер фитра-садака (закят аль-фитр — милостыни разговения) — при расчете на ячмень — 100 рублей, по изюму — 600 рублей.

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой время установлена фидия — за каждый пропущенный день 200 рублей.

Вопрос о возможности проведения коллективных ифтаров в республике, в том числе в мечетях, улемы отнесли к решениям, принятым ранее. Согласно утвержденным мерам от 18 марта 2020 года, практика проведения маджлисов с участием большого количества людей приостановлена. Т.е. ифтары мусульмане Татарстана смогут проводить только в узком кругу.

О проведении гает-намаза в честь Ураза-байрам ДУМ РТ сообщит дополнительно.

dumrt.ru