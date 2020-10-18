Совету молодежи при Полпредстве РТ в РФ — 7 лет

Семь — число счастья! Поздравляем с этой красивой датой Совет молодежи — очень деятельную, яркую, амбициозную и талантливую организацию, которой свойственна юношеская дерзость ее участников, подкрепляемая мудростью старшего поколения.

Вчера в честь 7-летия Совета молодежи в Татарском культурном центре Москвы состоялось торжественное мероприятие. В приветственном слове заместитель Полномочного представителя РФ в РТ Эмиль Файзуллин и глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов подчеркнули важность преемственности сохранения традиций и культуры татарского народа.

Праздничный концерт гармонично дополнили выступления членов Совета молодежи: кураторы проектов рассказали о своем опыте общественной работы, помогающем сплочению татарской молодежи. Председатель правления Совета молодежи Артур Рахматуллин в своем выступлении подчеркнул, как важно молодым сохранять национальную идентичность.

Желаем Союзу молодежи процветания, вдохновляющих замыслов и головокружительных побед. Наше будущее — в надежных руках!

Автономия татар Москвы