Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» зарегистрирован как общественная организация

Ее руководителем назначен Рустам Ахметчанов.

Главное направление — работа с молодежью. При действующем Союзе татарской молодежи «АЮ» регулярно проводятся семинары, диспуты, круглые столы, вечера, конкурсы. Ежегодно самые активные молодые люди направляются на Форумы и Дни татарской молодежи, проходящие в Казани, на Сибирский фестиваль татарской молодежи в Новосибирске.

Татарская молодежь Омска принимает самое активное участие в работе с ветеранами, в проведении различных мероприятий. Вот уже несколько лет активистами молодежного центра в апреле в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая проводится акция «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»).

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