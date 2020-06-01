enrutat
Главная / Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» зарегистрирован как общественная организация
Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» зарегистрирован как общественная организация

Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» зарегистрирован как общественная организация

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 01.06.2020 0 20

Ее руководителем назначен Рустам Ахметчанов. 

Главное направление — работа с молодежью. При действующем Союзе татарской молодежи «АЮ» регулярно проводятся семинары, диспуты, круглые столы, вечера, конкурсы. Ежегодно самые активные молодые люди направляются на Форумы и Дни татарской молодежи, проходящие в Казани, на Сибирский фестиваль татарской молодежи в Новосибирске.

Татарская молодежь Омска принимает самое активное участие в работе с ветеранами, в проведении различных мероприятий. Вот уже несколько лет активистами молодежного центра в апреле в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая  проводится акция «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»).

tatarstan-omsk.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.