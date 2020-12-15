Создан научный интернет-портал обучения тюркским языкам «Тюркская морфема»

Сайт предоставляет доступ к множеству сервисов для исследования языков тюркской группы и работы с ними. Особенностью является то, что обработка информации здесь происходит на основе специфики агглютинативных языков, а не английского. Это способствует значительному упрощению работы для тюркологов.

На сайте возможны два режима работы: читателя и эксперта. При втором исследователь может предлагать и вносить свои коррективы.

— Наш проект предоставляет разный функционал и состоит из подсистем, интегрированных в единое целое: подсистема научных лингвистических исследований, информационно-справочная, библиотека лингвистических сервисов. Один из ключевых критериев для нас – универсальность. Каждый коллектив пытается разрабатывать своё ПО, но в итоге они оказываются несовместимыми между собой. Мы разрабатываем пути их взаимодействия, – рассказала доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии КФУ им. В. И. Вернадского Ленара Кубединова.

При создании «Тюркской морфемы» ученые применили современные наработки в областях программирования и языкознания: модели таксономического типа (аналог – ресурс WordNet) и фреймового типа (аналог – ресурс FrameNet), автоматные грамматики и другие.

По словам доцента, базы данных портала могут быть использованы в учебном и научно-исследовательском процессах.

— Благодаря единству объёмных пластов материала в структурированной системе проект обеспечивает ускорение исследования и изучения тюркских языков. Сегодняшнее состояние портала не является окончательным, разработки ведутся постоянно. Мы приглашаем всех специалистов в этой области к сотрудничеству, – отмечает доцент.

Ранее KazanFirst писал о том, что власти Татарстана выделили на программу по сохранению языков 1 млрд рублей. Главная цель программы — создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков.