Спектакль театра Камала дал старт Дням культуры Татарстана в Москве

Вчера, 12 августа, видеопоказом спектакля «Бию пәрие» («Очарованный танцем»), поставленным труппой был дан старт Дням культуры республики Татарстан в Москве. Мероприятие состоялось в Татарском культурном центре столицы.

До начала спектакля перед собравшимися выступили заместитель Полпреда РТ Эмиль Файзуллин и глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, которые поздравили московских татар с долгожданным культурным событием.

Музыкальная комедия, поставленная драматургом и режиссером Ильгизом Зайниевым, была тепло встречена зрителями.

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