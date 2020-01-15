Список участников IV этапа II Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения»

Кәримов Сәид (Теләче р-ны) — Каримов Саид (Тюлячинский р-он)
Шамсутдинов Азамат (Яшел Үзән р-ны) — Шамсутдинов Азамат (Зеленодольский р-он)
Афризунова Динә (Свердлау өл.) — Афризунова Дина (Свердловская обл.)
Тимергалиева Ясминә (Яр Чаллы ш.) — Тимергалиева Ясмина (г. Набережные Челны)
Хәйбрахманова Энҗе (Чиләбе өл.) — Хайбрахманова Энже (Челябинская обл.)
Муллагалиева Диләрә (Балтач р-ны) — Муллагалиева Диляра (Балтасинский р-он)
Незаметдинова Юлиана (Азнакай р-ны) — Незамутдинова Юлиана (Азнакаевский р-он)
Рәхмәтуллина Элеонора (Оренбург өл.) — Рахматуллина Элеонора (Оренбургская обл.)
Кирамов Шамил (Әлмәт р-ны) — Кирамов Шамиль (Альметьевский р-он)
Нигъмәтуллина Ләйсирә (Оренбург өл.) — Нигматуллина Лейсира (Оренбургская обл.)
Низамов Ренат(Мөслим р-ны) — Низамов Ренат (Муслюмовский р-он)
Зәйдуллина Әдилә (Әлки р-ны) — Зайдуллина Адиля (Алькеевский р-он)
Надырова Ильнара (Оренбург өл.) — Надырова Ильнара (Оренбургская обл.)
Заһидуллин Искәндәр (Саба р-ны) — Загидуллин Искандер (Сабинский р-он)
Хөсәенова Рания (Кукмара р-ны) — Хусаинова Рания (Кукморский р-он)
Юнусов Никита (Менделеевск р-ны) — Юнусов Никита (Менделеевский р-он)
Асадулина София (Бөгелмә р-ны) — Асадулина София (Бугульминский р-он)
Вафина Ралина (Башкортстан) — Вафина Ралина (Башкортстан)
Изюмов Никита (Баулы р-ны) — Изюмов Никита (Бавлинский р-он)
Денис Селезнев (Чиләбе өл.) — Денис Селезнев (Челябинская обл.)
Хәмитова Динара (Казан ш.) — Хамитова Динара (г. Казань)
Разбежкина Ольга (Чиләбе өл.) — Разбежкина Ольга (Челябинская обл.)
Нурыева Гүзәл (Пермь кр.) — Нурыева Гузель (Пермский кр.)
Григорян Гор (Лаеш р-ны) — Григорян Гор (Лаишевский р-он)
Гюрджи Оглы Самира (Чиләбе өл.) — Гюрджи Оглы Самира (Челябинская обл.)
Лёвшина Анна (Алексеевск р-ны) — Лёвшина Анна (Алексеевский р-он)
Ендан Айгөл (Тыва) — Ендан Айгуль (Тыва)
Әхмәдҗанов Рамазан (Әзәрбәйҗан) — Ахметзянов Рамазан (Азербайджан)
Сәмигуллина Аделина (Яр Чаллы ш.) — Самигуллина Аделина (г. Набережные Челны)
Каюмов Данис (Казан ш.) — Каюмов Данис (г. Казань)
Исмаил Эмир (Казан ш.) — Исмаил Эмир (г. Казань)
Пятаева Ангелина (Бөгелмә р-ны) — Пятаева Ангелина (Бугульминский р-он)
Исмаилов Нурлан (Яр Чаллы ш.) — Исмаилов Нурлан (г. Набережные Челны)
Миңнулина Азалия (Бөгелмә р-ны) — Миннулина Азалия (Бугульминский р-он)
Мельник Валерия (Чиләбе өл.) — Мельник Валерия (Челябинская обл.)
Галләметдинова Рәзилә (Әлмәт р-ны) — Галляметдинова Разиля (Альметьевский р-он)
Ондар Шенне (Тыва) — Ондар Шенне (Тыва)
Гыйбадуллин Илназ (Чиләбе өл.) — Гибадуллин Ильназ (Челябинская обл.)
Габидуллин Ренальд (Казан ш.) — Габидуллин Ренальд (г. Казань)
Кәримова Асилә (Теләче р-ны) — Каримова Асиля (Тюлячинский р-он)
Турлов Нияз (Казан ш.) — Турлов Нияз (г. Казань)
Минһаҗев Нияз (Самара өл.) — Мингазов Нияз (Самарская обл.)
Список участников IV этапа II Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения»
Кәримов Сәид (Теләче р-ны) — Каримов Саид (Тюлячинский р-он)