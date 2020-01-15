Список участников IV этапа II Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения»

Кәримов Сәид (Теләче р-ны) — Каримов Саид (Тюлячинский р-он)

Шамсутдинов Азамат (Яшел Үзән р-ны) — Шамсутдинов Азамат (Зеленодольский р-он)

Афризунова Динә (Свердлау өл.) — Афризунова Дина (Свердловская обл.)

Тимергалиева Ясминә (Яр Чаллы ш.) — Тимергалиева Ясмина (г. Набережные Челны)

Хәйбрахманова Энҗе (Чиләбе өл.) — Хайбрахманова Энже (Челябинская обл.)

Муллагалиева Диләрә (Балтач р-ны) — Муллагалиева Диляра (Балтасинский р-он)

Незаметдинова Юлиана (Азнакай р-ны) — Незамутдинова Юлиана (Азнакаевский р-он)

Рәхмәтуллина Элеонора (Оренбург өл.) — Рахматуллина Элеонора (Оренбургская обл.)

Кирамов Шамил (Әлмәт р-ны) — Кирамов Шамиль (Альметьевский р-он)

Нигъмәтуллина Ләйсирә (Оренбург өл.) — Нигматуллина Лейсира (Оренбургская обл.)

Низамов Ренат(Мөслим р-ны) — Низамов Ренат (Муслюмовский р-он)

Зәйдуллина Әдилә (Әлки р-ны) — Зайдуллина Адиля (Алькеевский р-он)

Надырова Ильнара (Оренбург өл.) — Надырова Ильнара (Оренбургская обл.)

Заһидуллин Искәндәр (Саба р-ны) — Загидуллин Искандер (Сабинский р-он)

Хөсәенова Рания (Кукмара р-ны) — Хусаинова Рания (Кукморский р-он)

Юнусов Никита (Менделеевск р-ны) — Юнусов Никита (Менделеевский р-он)

Асадулина София (Бөгелмә р-ны) — Асадулина София (Бугульминский р-он)

Вафина Ралина (Башкортстан) — Вафина Ралина (Башкортстан)

Изюмов Никита (Баулы р-ны) — Изюмов Никита (Бавлинский р-он)

Денис Селезнев (Чиләбе өл.) — Денис Селезнев (Челябинская обл.)

Хәмитова Динара (Казан ш.) — Хамитова Динара (г. Казань)

Разбежкина Ольга (Чиләбе өл.) — Разбежкина Ольга (Челябинская обл.)

Нурыева Гүзәл (Пермь кр.) — Нурыева Гузель (Пермский кр.)

Григорян Гор (Лаеш р-ны) — Григорян Гор (Лаишевский р-он)

Гюрджи Оглы Самира (Чиләбе өл.) — Гюрджи Оглы Самира (Челябинская обл.)

Лёвшина Анна (Алексеевск р-ны) — Лёвшина Анна (Алексеевский р-он)

Ендан Айгөл (Тыва) — Ендан Айгуль (Тыва)

Әхмәдҗанов Рамазан (Әзәрбәйҗан) — Ахметзянов Рамазан (Азербайджан)

Сәмигуллина Аделина (Яр Чаллы ш.) — Самигуллина Аделина (г. Набережные Челны)

Каюмов Данис (Казан ш.) — Каюмов Данис (г. Казань)

Исмаил Эмир (Казан ш.) — Исмаил Эмир (г. Казань)

Пятаева Ангелина (Бөгелмә р-ны) — Пятаева Ангелина (Бугульминский р-он)

Исмаилов Нурлан (Яр Чаллы ш.) — Исмаилов Нурлан (г. Набережные Челны)

Миңнулина Азалия (Бөгелмә р-ны) — Миннулина Азалия (Бугульминский р-он)

Мельник Валерия (Чиләбе өл.) — Мельник Валерия (Челябинская обл.)

Галләметдинова Рәзилә (Әлмәт р-ны) — Галляметдинова Разиля (Альметьевский р-он)

Ондар Шенне (Тыва) — Ондар Шенне (Тыва)

Гыйбадуллин Илназ (Чиләбе өл.) — Гибадуллин Ильназ (Челябинская обл.)

Габидуллин Ренальд (Казан ш.) — Габидуллин Ренальд (г. Казань)

Кәримова Асилә (Теләче р-ны) — Каримова Асиля (Тюлячинский р-он)

Турлов Нияз (Казан ш.) — Турлов Нияз (г. Казань)

Минһаҗев Нияз (Самара өл.) — Мингазов Нияз (Самарская обл.)

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