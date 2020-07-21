Спортивный праздник в Кочко-Пожарках 

18 июля в Кочко-Пожарках Нижегородской области состоялся очередной спортивный праздник. На этот раз на стадионе прошел турнир по мини-футболу, который организовал и профинансировал актив молодежи села. В турнире из шести команд победителем стала команда ветеранов. Большой вклад в итоговый успех внесли лидеры местной хоккейной команды Илгам Жиганшин и Ильдар Ахметбаев.

Во время церемонии награждения главный инициатор турнира и председатель оргкомитета Равил Бедретдинов поблагодарил футболистов за участие и вручил капитанам команд Почетные грамоты и ценные подарки. В рамках мероприятия были организованы и развлекательные игры для детей, а всех желающих угощали мороженным, которые предоставили местные предприниматели.

Более подробнее о спортивном празднике читайте в ближайшем номере газеты «Туган як» (Нижегородская область).

газета «Туган як»