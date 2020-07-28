Стал известен предвыборный лозунг Рустама Минниханова

Глава избирательного штаба Рустама Минниханова Юрий Камалтынов огласил предвыборный лозунг накануне выборов Президента Татарстана.

«Вот наш главный лозунг, с которым мы идём к избирателям — „Верность традициям. Уверенность в будущем!“. Сегодня с членами штаба мы его согласовали. Думаю, нет необходимости расшифровывать этот слоган. Здесь все», — сказал Камалтынов.

Агитационная кампания Минниханова стартует в первой декаде августа. Она будет сжатой по срокам, поскольку выборы Президента Татарстана пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

Основные посылы, с которыми Рустам Минниханов обратится к избирателям, это «Забота о людях, внимание к каждому», «Татарстан — приоритетно здоровье», «Республика возможностей и улучшения качества жизни», «В традициях наша сила», «Экономика Татарстана для людей».

tatar-inform.ru