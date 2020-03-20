Стали известны имена номинантов на Тукаевскую премию

Стали известны имена номинантов государственной премии Республики Татарстан им. Тукая этого года — на сайте министерства культуры РТ опубликовано сообщение комиссии при президенте РТ по Тукаевской премии.

Среди номинантов этого года всего 15 человек. Среди них Денис Осокин, который выдвинут на премию за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март», Лирон Хамидуллин — за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь») и «Зарницы на горизонте», Факил Сафин — за роман-трилогию «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет») и повесть «Гөлҗиһан» («Гульджихан»). Шагинур Мустафин — за триптих из книг «Ядрәләрне эреткән йорәкләр» («Сердца, расплавившие железо»), «Алар — Жәлил — Кормаш йолдызлыгыннан!..» («Они из созвездия Бессмертных!»), «Батырлык кайтавазы» («Отзвук Героизма»), Флера Гиззатуллина — за книги «Яну дәверләрендә» («В пламени веков») и «Башкаемда — дөнья исәпләре» («Раздумья о вселенной»), Габдулахат Гаффаров — за драму «Язлар моңы» («Мелодии весен»), романы «Бодай бөртеге һәм тегермән ташы» («Зерно и жернова»), «Олы юлның тузаны» («Пыль больших дорог») и «Богау» («Оковы»), за книги «Дәрья башы» («Исток вселенского») и «Әхәт Гаффар. Балалар очен әкиятләр, хикәялэр, пьесалар» («Ахат Гаффар. Сказки, рассказы, пьесы для детей»), Константин Руденко — за серию книг, посвященных уникальным коллекциям ювелирных изделий Волжской Булгарии и Золотой Орды «Булгарское золото: филигранные височные подвески», «Булгарское серебро», Фарит Яхин — за роман «Умырзая» («Подснежник»), Идрис Газиев — за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, Фарида Хасьянова — за пропаганду и развитие татарской национальной культуры в изобразительном искусстве для детской аудитории в иллюстрациях к книге «Татарские народные сказки» и в графическом диптихе «Детство Тукая» и Зуфар Рамеев — за научные исследования творческого наследия Габдуллы Тукая.

Среди номинантов есть также творческий коллектив из Рената Салаватова, Юрия Александрова, Виктора Герасименко и Гульноры Гатиной, которые претендуют на главную республиканскую премию за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

Имя обладателя Тукаевской премии станет известно 26 апреля — в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, именем которого и названа премия.



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