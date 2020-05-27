Стали известны итоги республиканского конкурса «Татар азаны»

Подведены итоги республиканского конкурса «Татар азаны», приуроченного к 100-летию ТАССР и объявленному в Татарстане Году родного языка. Конкурс проводился в рамках республиканского проекта «Рухи моң» с целью выявить эталон звучания татарского азана.

Несмотря на то, что изначально предполагалось провести соревнования на республиканском уровне, на участие в конкурсе откликнулись свыше 150 исполнителей не только из различных регионов Татарстана, но и из Москвы, Астрахани, Свердловской области и даже из Австралии! Победителей определили в двух номинациях: взрослой и детской.

Для участия о взрослой номинации конкурсанты записывали видео со своим исполнением азана на татарском мотиве. Дети исполняли азан как на татарском, так и на арабском мотиве. Далее запись с видео участники выкладывали на своей страничке в социальной сети Instagram (в ленте и сторис) с упоминанием аккаунта @ruhi.mon и хештега #татаразаны. Компетентное жюри в лице специалистов в области религии и принципов национальной мелодики оценивали исполнение азана в эффектном душевном национальном звучании с правильным произношением звуков.

По результатам конкурса абсолютным победителем среди детских исполнителей стал 12-летний Данияр Нигматзянов. Данияр проживает в селе Большие Метески Тюлячинского района, учится в 6 классе. Главным призом для юного победителя стал велосипед, а также право исполнить первый азан на торжественной церемонии установки полумесяца на минарет казанской мечети «Рахматулла» летом в дни Курбан-байрама.

Среди взрослых обладателем 3 места стал 31-летний Рамис Фасахов из Алексеевского района. Рамис хазрат является имам-хатыйбом мечети села Средние Тиганы.

2 место занял 49-летний Ильдар Киямов из Казани. Ильдар эфэнде является известным ведущим телеканала ТНВ.

1 место между собой разделили 26-летний Ильзам Хазиев, преподаватель из Альметьевска, и 37-летний Заслуженный артист РТ Марсель Вагизов.

Обладатели 3 и 2 места, а также Ильзам Хазиев получили денежные призы. А азан на татарском мотиве в исполнении Марселя Вагизова в течение года ежедневно будет звучать 5 раз в день в эфире «Болгар радиосы».

Кроме того, организаторы поставили перед собой цель проводить данный конкурс ежегодно, а также совместно со специалистами разработать 5 вариаций национальных макамов для исполнения азана и предложить их исполнение в мечетях Татарстана.

dumrt.ru