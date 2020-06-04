Стали известны лауреаты второго Международного конкурса переводчиков с татарского языка

Как рассказала организатор конкурса, руководитель ЛИТО им. Гарифа Ахунова Наиля Ахунова, в поэтическом состязании приняли участие любители поэзии из Казани, Арска, Чистополя, Алатыря (Чувашия), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мурманской области и даже из США — из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из города Афины (штат Джорджия). Было получено много интересных и достойных переводов, некоторые присылали по несколько вариантов переводов. Для многих участников конкурса это была первая проба пера в переводе с татарского языка.