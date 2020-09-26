Стало известно, где будет установлена стела «Город трудовой доблести» в Казани

В Казани стела «Город трудовой доблести» будет установлена на Оренбургском тракте. Данное место набрало наибольшее число голосов в голосовании, которое по поручению мэра Казани проходило на портале KZN.RU в течение месяца – с 20 августа по 20 сентября.

Всего в голосовании на выбор места установки стелы «Город трудовой доблести» приняло участие 3 тыс. 714 человек.

Напомним, Указом Президента России Владимира Путина Казани и еще 19 российским городам присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В каждом из этих городов будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении почетного звания.

В поддержку Казани как города трудовой доблести было собрано 2 млн 400 тыс. подписей. Заявку поддержали не только жители, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы Татарстана, но и жители всей республики, общественные организации Москвы, татарские культурные центры России и зарубежья.

kzn.ru