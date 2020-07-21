Стало известно, как будет выглядеть памятник Мустаю Кариму в Казани

Бронзовый памятник классику башкирской литературы Мустаю Кариму изготовит для Казани московский скульптор Андрей Ковальчук. Это следует из данных контракта, опубликованного на сайте госзакупок.

Цена контракта — 45 млн рублей, заказчиком выступил комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Скульптура должна быть передана до 15 августа 2020 года. В качестве источника финансирования указан бюджет РТ.

Согласно материалам закупки, скульптура представляет собой сложную композицию, включающую в себя фигуру Мустая Карима, сидящего на уступе уральских гор. Установить ее планируется в сквере на пересечении улицы Даурской и Оренбургского тракта. В приложении к контракту опубликован эскиз памятника.



Ковальчук создал целый ряд образов исторических персонажей России: поэтов, артистов, государственных и религиозных деятелей. Он является автором мемориала памяти жертв чернобыльской трагедии (расположен на Митинском кладбище в Москве), памятника Пушкину в Казахстане, памятника Тютчеву в Мюнхене, сразу нескольких памятников в Йошкар-Оле, памятника Александру III в Ливадии. Кроме того, Ковальчук — автор памятника Кариму, установленного в 2013 году в Уфе.

Ранее наше издание со ссылкой на собственные источники писало о том, что установку монумента оплатил известный российский предприниматель, миллиардер и президент фонда им. Карима Тимербулат Каримов, зять главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Решение об установке памятника было принято год назад, когда в рамках Дней Татарстана в Башкортостане в Уфе около здания татарского театра «Нур» появилась скульптура Габдуллы Тукая.



business-gazeta.ru