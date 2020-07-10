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Старинный фундамент откопали рабочие во время земляных работ у Казанского Кремля

Старинный фундамент откопали рабочие во время земляных работ у Казанского Кремля

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 10.07.2020 0 6

Во время земляных работ недалеко от Казанского Кремля рабочие, вскрыв грунт, дошли до уровня старых фундаментов. Об этом «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова в ответ на обращение редакции сообщила, что информация о произошедшем передана археологам.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия подтвердили факт обнаружения остатков старинной постройки. «На место направлены сотрудники отдела археологии, контроля и надзора, работы временно приостановлены», ­— прокомментировал руководитель комитета Иван Гущин.

tatar-inform.ru

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