Старинный фундамент откопали рабочие во время земляных работ у Казанского Кремля

Во время земляных работ недалеко от Казанского Кремля рабочие, вскрыв грунт, дошли до уровня старых фундаментов. Об этом «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова в ответ на обращение редакции сообщила, что информация о произошедшем передана археологам.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия подтвердили факт обнаружения остатков старинной постройки. «На место направлены сотрудники отдела археологии, контроля и надзора, работы временно приостановлены», ­— прокомментировал руководитель комитета Иван Гущин.

tatar-inform.ru