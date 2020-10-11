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Стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»

Стартовал фестиваль народной песни «Добровидение»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 11.10.2020 0

10 октября стартовал пятый  Международный фестиваль народной песни «Добровидение».

Площадкой для выступления стал Российский этнографический музей (г. Санкт-Петербург). Фестиваль собрал талантливых и самобытных артистов: около ста коллективов и более тысячи участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Артисты исполнили народные песни в тематических залах, посвящённых народам Российской империи и Советского Союза. Затем ансамбли и сольные исполнители продолжили свое выступление на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

В фестивале принял участие татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак» г. Санкт-Петербурга, руководитель Светлана Насыйровна Зигангирова, с песней «Утыр әле, яннарыма».

На фотографии коллектив с башкирским фольклорным ансамблем ансамбль ,,Ирәндек».

Главная цель фестиваля — сохранить и развить народную песенную культуру и музыкальное творчество.

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