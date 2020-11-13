Стартовал новый сезон фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Сегодня в Республике Татарстан стартует новый сезон VIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Об этом сообщает официальный аккаунт Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в социальной сети Инстаграм.

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В этом году фестиваль «Наше время — Безнең заман» будет посвящен сразу двум значимым для истории датам: 100-летию ТАССР и 75-летию Победы. Ежегодно Фестиваль проводится при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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Участниками Фестиваля является творческая работающая молодежь Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет.

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Первый зональный этап пройдёт в Альметьевске 13-14 ноября с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических норм.

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Стоит отметить, что заключительный Гала-концерт состоится 30 ноября в КРК «Пирамида». Все санитарно-противоэпидемические правила также будут соблюдены.

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