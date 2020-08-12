Стартовал очередной сезон шоу для новых звезд татарской эстрады «Татарстар»

В Татарстане стартовал второй сезон народного онлайн-шоу и конкурса исполнителей «Татарстар». В нем могут принять участие как любители, так и профессионалы – участвовать могут все, кто любит петь и хочет быть замеченным, сообщает оргкомитет конкурса.

Подать заявку для участия можно здесь. Первый выпуск шоу – это был первый отборочный этап из трех – прошел в прямом эфире 9 августа. Специальным звездным гостем и участником жюри стала народная артистка Татарстана Гузель Уразова. Трансляция шоу в соцсетях набрала более 300 тыс. просмотров.

В состав жюри первого выпуска нового сезона шоу, помимо Гузель Уразовой, вошли продюсер Динар Нигматзянов, популярный актер и ведущий Руслан Сабиров и победитель первого сезона «Татарстар» Даниил Федоров (Danteos). Артист представил в прямом эфире клип, снятый организаторами шоу на его авторскую композицию «Маяки».

Сюрпризом для зрителей стало выступление во время голосования одного из самых узнаваемых представителей новой татарской эстрады – Ильнара Миранова.

Первыми полуфиналистами онлайн-шоу стали 29-летняя Мария Афанасиади из Набережных Челнов, 18-летняя Камилла Файзуллина из Бавлов, 22-летний Самат Нургалиев из села Малые Атряси Тетюшского района, 38-летняя Гузель Сафина из Челнов и 32-летняя Руфия Белкина из города Абдулино Оренбургской области.

Главным призом для победителя шоу станет запись собственной авторской песни, профессиональная съемка клипа и его продвижение в социальных сетях Татарстана.

tatar-inform.ru