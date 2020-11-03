Стартовал прием заявок на детский кинофестиваль «Милли мультfest»

1 ноября 2020 года стартовал прием заявок на республиканский детский кинофестиваль «Милли мультfest». Фестиваль состоится при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с ноября 2020 года по май 2021 года.

Для участия принимаются анимационные мультфильмы, короткометражные фильмы и компьютерные игры на татарском языке. Участниками кинофестиваля могут быть как отдельные коллективы, так и физические лица-авторы в возрасте от 7 до 17 лет. Если работа выполнена коллективом, будет учитываться средний возраст участников. Отборочные туры пройдут с 1 ноября 2020 года по 30 января 2021 года. Районные этапы состоятся в трех зонах, далее — полуфинал. Финал фестиваля запланирован на 26 апреля в Казани.

Основная цель «Милли мультfest» — сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр.

Работы, представленные на конкурс, будут оценивать члены жюри, в состав которого войдут сценаристы, режиссеры, операторы и кинокритики. За первое место предусмотрена премия в размере 100 000 рублей, за второе — 70 000 рублей и за третье — 50 000 рублей.

Все конкурсные работы должны быть на татарском языке. Фильмы принимаются в формате: DVD, mkv, mp4, avi по электронному адресу: info@tatarkino.ru . Подробную информацию можно узнать на сайте http://www.tatarkino.ru/ .

Контакты: Ландыш Гарифуллина +7 (953) 999-36-75 landysh.talgatovna@mail.ru

mincult.tatarstan.ru