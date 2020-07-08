Стартовал прием заявок на Фестиваль «Безнең заман»

Стартовал прием заявок на VIII ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Безнең заман» (Наше время), который проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой ЮНЕСКО.

Отборочные этапы фестиваля пройдут с октября по ноябрь 2020 года и будут включать в себя 4 зональных отборочных этапа в городах Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск и Казань, суперфинал и гала-концерт – в Казани.

Важным новшеством фестиваля в этом году будет особый приз под названием «Герои нашего времени». Почетная награда будет вручена команде, достойной Гран-при, но по совокупности баллов по всем номинациям, занявшей 1 место.

Лучшие команды – победительницы будут представлены фестивалем «Безнең заман» на телеканале ТНВ. С этого года в конкурсе, в составе творческого коллектива, смогут принять участие люди в возрастной категории от 35 до 45 лет. Ранее возраст ограничивался 41 годом. Участники данной возрастной категории могут принять участие в фестивале в составе творческого коллектива, состоящего не менее чем из 4 человек. Количество участников данного возраста не должно превышать 25 процентов от общего числа участников творческого коллектива.

Общие же возрастные требования к участникам фестиваля остались прежними – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, для которых занятие в видах конкурсной программы не является профессиональной деятельностью.

Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи. Он является государственным социально-значимым проектом и не имеет коммерческих целей. Участие в фестивале бесплатное, оргвзнос с участников не взимается.

На всех этапах фестиваля проходит большое количество мастер-классов, «круглых столов», консультаций ведущими мастерами искусств РФ и РТ.

Учреждения и предприятия Республики Татарстан вне зависимости от формы собственности направляют для участия в фестивале команду или отдельных исполнителей, которые представят свои номера в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитка-презентация предприятия» (визитку готовят только команды, прошедшие на суперфинал в Казани).

Победители и лауреаты фестиваля награждаются кубками, дипломами, памятными подарками, денежными премиями. Обладатель Гран-при фестиваля награждается дипломом, переходящим кубком Президента Республики Татарстан и денежной премией.

Заявки на фестиваль принимаются онлайн до 25 сентября 2020 года на сайте Фестиваля.

tatarlar.info