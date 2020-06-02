Стартовал приуроченный к 100-летию ТАССР проект «Истории Татарстана»

Стартовал приуроченный к 100-летию ТАССР уникальный проект «Истории Татарстана». Его инициировали сообщество блогеров республики и коммуникационное агентство «К9».
Видеогид объединяет рассказы ста спикеров, преимущественно известных в различных областях деятелей, о ста любимых ими и важных для них уголках Татарстана.
Проект нацелен на то, чтобы познакомить пользователей соцсетей с уникальными местами республики, напомнить о важных эпизодах истории Татарской АССР и наглядно продемонстрировать, как развивается и меняется регион.
Помимо блогеров, спикерами проекта станут лидеры общественного мнения, известные артисты, музыканты и спортсмены, а также обычные татарстанцы. Каждый день на протяжении трех месяцев они будут рассказывать о значимых местах республики.
Участниками видеогида уже стали телеведущая Зухра Уразбахтина, lifestyle-блогеры Эльза Зигантдинова, Ксения Иванова и Алина Гималтдинова, ведущий Константин Бахмутов, fashion-блогер Алия Мифтахова, солистка группы «Ямьле» Вероника Кузнецова, хоккейный комментатор Илья Тагиров, блогер Лейла Лерон.
Все истории будут публиковаться в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в социальной сети Instagram. Присоединиться к проекту можно, рассказав о своей любимой улице или локации в социальных сетях, поставив хештеги #ИсторииТатарстана, #ПоТатарстану и #100ЛетТАССР.