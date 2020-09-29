Стартовал проект детский Сабантуй «Этностиль Приморья»

27 сентября стартовал ДЕТСКИЙ САБАНТУЙ «ЭТНОСТИЛЬ ПРИМОРЬЯ» ― проект Находкинской татаро-башкирской общественной организации «Туган тел» («Родной язык»), получивший поддержку Администрации Приморского края в номинации «Укрепление межнациональных отношений».

Проект «Праздник дружбы Детский Сабантуй» является одной из 16 пилотных площадок Всероссийского проекта «ЭтНик:ПроДвижение», реализуемого Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в партнерстве с АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».

В первый день онлайн-фестиваля прошли видеосъёмки детских хореографических и вокальных коллективов Партизанского района. С волнительной ролью ведущих великолепно справились дебютанты Малика Кабанова и Рафаэль Курбанов. Детская арт-студия «Сандугач» организации «Туган тел» под руководством Ирины Гайнутдиновой и Хатмуллы Ялалтдинова показала зажигательные татарские народные игры. Дух состязаний захватил всю площадку Молодёжного сквера в селе Владимиро-Александровское Партизанского района. Конкурсы, игры и хороводы помогали организовать Гузалия Куприянова, Венера Рахматуллина, Маргарита Поваренкина, Резеда Хабибрахманова.

Эстафету многонационального Детского Сабантуя продолжат коллективы и национальные общины Находки, Большого Камня, Фокино, Душкино. Съёмки продолжатся в следующие выходные, 4 октября.

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Находкинская татаро-башкирская общественная организация «Туган тел»