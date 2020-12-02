Стартовал учебный семинар «Декоративно-прикладное искусство Татарстана: традиции и инновации»

Впервые в рамках деятельности художественно-экспертного совета Министерства культуры Республики Татарстан пройдет учебный семинар «Декоративно-прикладное искусство Татарстана: традиции и инновации».

Проект реализуется совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Спикерами мероприятия выступят эксперты художественно-экспертного совета, а также специалисты ведущих образовательных учреждений г. Казани, профессиональные художники, признанные мастера разных направлений народных художественных промыслов.

Время проведения: 1- 4 декабря 2020 г.

Место проведения: Национальная библиотека Республики Татарстан (1,3,4 декабря); Музей исламской культуры (2 декабря — Мечеть Кул Шариф)

Цель проекта : оказать положительное влияние на активизацию развития традиционных видов декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в Республике Татарстан.

Задачи проекта :

– способствовать обогащению начинающих и продолжающих мастеров широким арсеналом выразительных средств и технологических приемов;

– познакомить с краткой историей ремесел, своеобразием декора, стилевыми особенностями и символическими значениями элементов орнамента;

– стимулированию творчества мастеров нового поколения.

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