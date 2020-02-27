24 февраля стартовал X Международный детско-юношеский конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая. Отборочные туры конкурса проводятся с 24 февраля по 17 апреля в учебных заведениях по номинациям:

— Младшая группа: 1-4 классы – 1 победитель;

— Средняя группа: 5-8 классы – 1 победитель;

— Старшая группа: 9-11 классы – 1 победитель.

Победители отборочных туров примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в Казани, в Доме Актера им. М.Салимжанова с 13 по 15 апреля 2020 года. 17 апреля состоится Гала-концерт с участием победителей.

Список победителей отборочных туров необходимо отправить в Творческий отдел Союза театральных деятелей Республики Татарстан по электронному адресу: konkurstukai@yandex.ru, по адресу: 420012, г. Казань, ул.Щапова д.37 или по факсу: 8843-236-72-52, 236-77-31 не позже 31 марта 2020 года.

В жюри конкурса выдающиеся театральные деятели Республики Татарстан. Председатель жюри – главный режиссер Татарского государственного академического театра им.Г.Камала Фарид Бикчантаев.

Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая проводится с 2011 года. С 2016 года конкурс приобрел статус международного и получил широкую известность за пределами Республики Татарстан и России. Это социальный проект, направленный на сохранение национального наследия, пропаганду татарского языка, развитие современной татарской национальной поэзии, воспитание личности на лучших образцах национальной культуры и поддержку детского и молодежного творчества.

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