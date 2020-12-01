enrutat
Главная / Стартовал X Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»
Стартовал X Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»

Стартовал X Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 01.12.2020 0 5

⠀Сегодня первый день X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей».

На базе IT-парка  собралась талантливая молодежь не только с нашей республики, но и со всего мира в целом.  Есть и те, кто принял участие в режиме онлайн.

Сегодня состоялось награждение победителей грантовых конкурсов и лучших участников летней форумной кампании – 2020, была проведена инвест-сессия VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС,  прошла площадка «Развитие карьеры» и открытые встречи с редакцией проекта «Кайтам»,  а также планируется образовательная программа с крутыми спикерами республиканского и федерального масштаба и многое другое.

Проекты-победители Форума получили более 2 400 000 рублей грантовой поддержки для реализации своих проектов. Например,  Айгуль Хасанова получила 75 000 рублей на проведение фестиваля «Острова» для начинающих деятелей искусства, увлекающихся дизайном и архитектурой. А Эндже Гиззатова выиграла 50 000 рублей для реализации музыкального проекта «Shanu» – создание этно-джазовой музыкы на чувашском языке и другие интересные и крутые проекты.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.