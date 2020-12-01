Стартовал X Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»

⠀Сегодня первый день X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей».

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На базе IT-парка собралась талантливая молодежь не только с нашей республики, но и со всего мира в целом. Есть и те, кто принял участие в режиме онлайн.

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Сегодня состоялось награждение победителей грантовых конкурсов и лучших участников летней форумной кампании – 2020, была проведена инвест-сессия VI Казанского форума молодых предпринимателей стран ОИС, прошла площадка «Развитие карьеры» и открытые встречи с редакцией проекта «Кайтам», а также планируется образовательная программа с крутыми спикерами республиканского и федерального масштаба и многое другое.

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Проекты-победители Форума получили более 2 400 000 рублей грантовой поддержки для реализации своих проектов. Например, Айгуль Хасанова получила 75 000 рублей на проведение фестиваля «Острова» для начинающих деятелей искусства, увлекающихся дизайном и архитектурой. А Эндже Гиззатова выиграла 50 000 рублей для реализации музыкального проекта «Shanu» – создание этно-джазовой музыкы на чувашском языке и другие интересные и крутые проекты.

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Министерство по делам молодежи Республики Татарстан