Стартовал юбилейный Х Форум мусульманской молодежи! Участники направились в Елабугу

15 августа в резиденции Духовного управления мусульман РТ было многолюдно. Территория Галиевской мечети стала точкой сбора для участников юбилейного Х Форума мусульманской молодежи. Атмосфера царила бодрая и ликующая: многие из форумчан приехали на очередной слет повторно и были крайне рады вновь увидеть своих друзей по ФММ. Примечательно, что в этом году из-за пандемии география форума ограничилась лишь районами республики Татарстан: число участников составило 100 человек. Всем им от 18 до 30 лет. Отметим, что каждый участник предоставил справку об отсутствии контактов с больными COVID.

После регистрации в 08:00 утра на комфортабельных автобусах от муфтията 68 юношей и девушек из близлежащих к Казани городов и районов благополучно отправились в Елабугу. Остальные 32 участника прибудут своим ходом. Там их ожидает комфортабельная база отдыха с домиками на 6 человек. Далее форум начнет свою работу согласно насыщенной программе, которую для них приготовило ДУМ РТ.

В этом году ФММ кардинально изменил свой формат! Организаторы предоставили 5 площадок по интересам с приглашенными экспертами и практическим обучением новым навыкам: кораническую, этическую, медийную, проектную и туристическую. Каждый участник выбрал для себя только одну площадку.

Так, 19-летняя Айзиля Касимова, студентка медколледжа из Казани, примет участие в форуме вместе с подругой:

– Об ФММ я узнала из Инстаграма. Решила принять участие в этической секции. На форум приехала с подругой Розалиной. От форума мы ждём незабываемых эмоций, мощного заряда энергии и новых знакомств!

18-летний Абдульхамит Сафарханов из Зеленодольска также поделился эмоциями:

– Я учусь в «Мухаммадие». О форуме узнал от брата по вере, который пригласил меня сюда. Я выбрал проектную секцию. Надеюсь получить много полезной информации и завести новых друзей!

Важно, что форум позволяет молодым людям не только просветиться, но и сплотиться, познакомиться, духовно обогатиться и реализовать свои собственные социальные стартапы. Ряд проектов, инициированных участниками молодежного форума, успешно воплощаются в жизнь муфтиятом РТ и мухтасибатами в районах. Так, наиболее популярными из них являются: «Школа одного дня» по обучению намазу и основам ислама, «Лекторий» по обсуждению самых острых проблем, волнующих умму, благотворительная акция «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры в пользу тяжелобольных детей и другие. Поэтому Форум можно смело назвать генератором социальных проектов ДУМ РТ.

Участники форума проведут в Елабуге неделю – до следующей субботы 22 августа 2020 года.

dumrt.ru