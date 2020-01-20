Стартовало голосование за 100 легендарных брендов Татарстана

Сегодня стартовало голосование в масштабном проекте «100 легендарных брендов Республики Татарстан», который призван связать прошлое, настоящее и будущее региона. Проект приурочен к 100-летию ТАССР, сообщают организаторы.

Отдать голос за легендарный, по своему мнению, бренд может любой желающий. Это можно сделать по ссылке.

100 ведущих брендов, которые определяли вековую историю республики, выяснят по итогам голосования. Проект расскажет о том, как они строились и развивались, причем затронет не только те, которые вышли на мировые и всероссийские рынки, но и местные, районные из всех сфер: промышленность, торговля, связь, транспорт, сельское хозяйство, спорт, СМИ и другие.

В ноябре-декабре татарстанцы могли предложить бренды для проекта, само голосование пройдет до 21 февраля. Легендарные бренды определят по 16 отраслям, выбрав 57 победителей.

Оставшиеся 43 выберут в каждом из районов Татарстана — голосование пройдет с 1 до 31 марта. Заявки на участие в этом этапе можно подать до 23 февраля. tatar-inform.ru