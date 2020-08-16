Сто фильмов к столетию Татарстана от Штаба татар Москвы

Штаб татар Москвы уже много лет находится в первых рядах организаций, не равнодушных к тому, что происходит в татарском мире. Активисты штаба создают мероприятия, акции и проекты, направленные на сохранение истории, языка и культурного достояния. Отрадно осознавать, что деятельность штаба объединяет татар, не только живущих в Москве, но и вышла за пределы столицы в регионы, где так же находятся активные люди, готовые посвятить свое время и силы на такое благое дело.
Штаб татар работает в тесном сотрудничестве и под руководством клуба деловых людей ДЛ-16 который четверть века назад создал и возглавил первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Ахмеджанович Табеев (1928−2015).После смерти Табеева началась борьба за оформление этого бренда заново. Это получилось у штаба татар, учредители первого ДЛ-16 остались в команде со штабом татар. После реорганизации клуба в 2018 году был создан руководящий орган клуба — координационный совет, состоящий из бывших учредителей, родственников Ф.А. Табеева и самых влиятельных и авторитетных деятелей татарского мира Москвы. Полтора года назад координационный совет ДЛ-16 начал обсуждать список людей, о которых было важно рассказать подробнее, чьи размышления на острые темы современности хотелось бы получить и поделиться ими с общественностью. После долгих обсуждений, анализа и дискуссий было выбрано сто человек: влиятельных деятелей культуры, ученых, историков, профессоров и деятелей науки, которые внесли свой вклад в становление и развитие республики, участвовали в популяризации татарского языка и культуры. В прошлом году клуб ДЛ-16 поручил Штабу Татар Москвы осуществить проект «100 фильмов к 100-летию Татарстана». Штаб татар активно и увлеченно взялся за этот уникальный проект, и все это время выкладывал готовые фильмы в виде интервью на своем канале в youtube с целью просветительской деятельности.
Встречи с замечательными представителями татарской интеллигенции оставили большие впечатления и дали пищу для размышлений. Люди, чья жизнь связана с родной культурой, с развитием Татарстана, с передовыми отраслями науки щедро делились своими мыслями на самые животрепещущие темы современной жизни татар.
Среди гостей проекта были легендарный генерал, Президент Академии военных наук Махмут Гареев, директор института им.Марджани Рафаэль Хакимов, депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, известный писатель Разиль Валеев, бывший руководитель ВКТ Индус Тагиров,профессор Фандас Сафиуллин, академик Роберт Нигматуллин, профессор Хатип Миннегулов, историк и краевед, профессор Дамир Исхаков, муж Иман Валерии Пороховой д-р Мухаммед аль Рошд, академик Наиль Гареев, лауреат премии союза журналистов Татарстана Рашит Ахметов, академик Мирфатыйх Закиев, писатель и общественный деятель РинатМухамадиев, краевед Альберт Бурханов, профессор Искандер Гилязов, мухтасиб Юсуф хазрят Давлетшин, историк Ильнур Гарифуллин, журналист и общественный деятель Римзиль Валиев, профессор, заслуженный врач России Дания Каримова, общественный деятель и краевед Вячеслав Данилов, писатель Лирон Хамидуллин, академик Ильдар Утямышев, композитор Рашид Калимуллин, заслуженный деятель искусств Рабит Батулла, директор московской татарской школы Роза Хабибуллина, общественный деятель Муса Нигмати, профессор Мунавир Закиров, и многие другие.
Встречи с такими неординарными собеседникамиполучились насыщенными, хотелось, чтобы людизадумались о прошлом, об истории, о том, какие вызовы нам ставит современность. Конечно, каждый герой интервью обращался к сегодняшней молодежи, к будущим поколениям, которым предстоит нести дальше нашу родную культуру и язык.
Например, Дамир Исхаков, историк и краевед, рассказал про происхождение татар, про этнические группы татар, связанные с этим аспектом проблемы. Молодой историк Ильнур Гарифуллин, изучающий историю татарского и башкирского народов поделился своим мнением об отношениях этих двух народов. Известный журналист Римзиль Валиев осветил тему татарского национального движения в Москве, как создавался ВКТ, как сейчас обстоят дела, раскрыл многие факты о состоянии татарского языка.Он так же подчеркнул важность издания и чтения татарских газет, журналов и книг, как в бумажном, так и в электронном формате. Добавлю, что Римзиль Валиев очень помог в формировании стратегии работы Штаба Татар, в ней подробно расписаны алгоритмы работы с разными поколениями.
Конечно, мы поговорили с неоднократный гость нашего штаба, Индус Тагиров стоял у истоков, у основания татарского движения в Татарстане и 14 лет возглавлял ВКТ, занимался составлением договора о суверенитете между Татарстаном и Москвой. Подробно осветив историю становления татарской нации, он, можно сказать, оставил завещание татарской молодежи.
Профессор Хатип Миннигулов, которому уже 80 лет, много рассказал о нашей истории, о сибирских татарах, у него за плечами годы просветительской деятельности и обширные знания в этих темах. Академик Ильдар Утямышев обобщил историю татар от Казанского ханства до нашего времени и отметил, что, несмотря на все трудности, татарская культура и язык сохранились благодаря татарской деревне.Журналист и политический деятель Рашит Ахметов затронул важность общей идеологии, направленной на пропаганду высокой нравственности, а так же отметил, что без сплочения единомышленников острые проблемы решить будет трудно. Академик РАН Роберт Нигматуллин заострил внимание на необходимости поддержки изучения татарского языка в школах, поддержки татарской культуры, он так же отметил, что двуязычные люди являются богатством нашей страны, а многообразие культур укрепляет наше государство. Председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин сказал о большом вкладе татарских композиторов в общую российскую культуру и о насыщенной культурной жизни в Татарстане.Председатель конгресса татар Чувашии Фарит Гибатдинов неоднократно подчеркивал важность и необходимость деятельности ВКТ.
Во время разговоров с представителями науки, литературы и искусства параллельно проводилась работа по переписи населения, национальному вопросу, делался анализ текущей ситуации в республике и в целом происходящего в этих вопросах по всей стране. Профессор Дамир Исхаковраскрыл демографические проблемы татарских семей, проанализировал башкиро-татарский вопрос в свете предстоящей переписи. В рамках переписи населения провели расширенное интервью с Вячеславом Даниловым, это единственный знаток происхождения и истории православных татар. Все наши собеседники в своих размышлениях были созвучны тому, что написал в своей резонансной статье «Сувенирным народом татары точно не будут» президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы находимся в таком моменте истории, когда сохранение и развитие татарского народа является важной и очень непростой задачей. Так же наши гости часто отмечали, что выполнение этой задачи не только наша общая ответственность перед нашими великими предками, но и перед нашими потомками. Практически каждый гость проекта подчеркивал важность образования, особой роли учителя в формировании ценностей молодого поколения. Во время нашего общения с гостями проекта мы слышали и чувствовали, как они гордятся Татарстаном и своей национальностью. Это настоящие патриоты своего народа.
В проект «100 фильмов к столетию Татарстана» вошли интервью с пятью непосредственными участниками боевых действий. Эти беседы с почти столетними ветеранами войны имеют для нас особую ценность. Поколение, заплатившее своей жизнью, кровью и здоровьем за наше будущее, безвозвратно уходит. Каждый живущий сегодня ветеран войны – это источник правды о тех тяжелых для всей страны годах. Штабу татар очень повезло, что удалось организовать эти встречи, потому что одной из задач Штаба татар Москвы было и будет донести нашим зрителям правду о войне, сохранить память о великом поколении и егосамопожертвовании во имя жизни. В последнее время часто встречаются публикации, в которых происходившее во время ВОВ искажается, факты перевираются, настоящие исторические свидетельства стираются в угоду современным тенденциям и чьим-то нечистоплотным интересам. Наши герои войны: Махмут Гареев (96 лет), Рахила Михеева (96 лет), Шигабутдин Садыков (97 лет),Гали Гарифуллин (100 лет), Анвар Низамов (95 лет). Мы гордимся этими людьми и, конечно, желаем им здоровья и сил. Сейчас поговорить с участником Великой Отечественной Войны – это подарок судьбы.
Перечислить и процитировать всех участников проекта не представляется возможным, очень большая работа была проведена активистами штаба. Сейчас штаб планирует собрать самые яркие и запоминающиеся отрывки этих бесед в отдельный сборник.
Очень жаль, что во время записи этих фильмов мы много раз договаривались о встрече, но так не смогли встретиться с поэтом, государственным деятелем Робертом Минуллиным. Во время последних месяцев произошли ипечальные события. Мы сняли интервью с тремя замечательными аксакалами, удивительными людьми, с которыми хотелось видеться еще и еще, но, к сожалению, они недавно ушли от нас. И нашим единственным утешением сейчас является то, что мы получили от них пожелания штабу, молодежи, татарам, услышали теплые поздравления к 100-летию Татарстана. Ушел из жизничеловек большой судьбы, гордость своего народа, генерал армии Махмут Ахметович Гареев, он дал свое последнее интервью именно штабу татар. На 91 году жизни года скончался Яхья Губидуллин , вдохновенный организатор издательства Ихсан, где были изданы книги МахмутаГареева и многие книги на татарском языке. В нашем проекте он рассказывал о костромских татарах, отмечал успешную работу штаба татар. Не стало одного из наших активистов, наставников, близкого друга штаба татар, председателя татарского конгресса Чувашии ФаритаГибатдинова, ему было всего 61. Этих замечательных людей, героев наших фильмов, уже с нами нет. С нами остаются большие воспоминания, все они были общественными деятелями, преданными своим идеям, своему народу. В наших репортажах, съемках встреч и интервью остались их философские суждения, размышления по поводу многих проблем и их решения. Понимая и видя, что происходит, они призывали нас задуматься о происходящем, призывали к ответственности, обращались к молодому поколению.
Важно, что все участники проекта, люди большого жизненного и профессионального опыта, всегда заканчивали разговор пожеланиями оптимизма Татарстану, татарам всех поколений и особенно поддерживали молодежь, которой будет в чем-то сложнее отстаивать свою национальную идентичность. Неоднократно звучала мысль, что татарскую культуру нужно не только поддерживать, но ещё и осовременить, идти в ногу со временем. Активисты штаба татар и штаба татарской молодежи часто отмечают важность современных методов в сохранения татарского языка, традиций и культуры. Мы считаем, что нельзя допустить того, что татарин, не знающий своего родного языка, переставал считать себя татарином. Нужно работать и с русскоязычной аудиторией, прививая им полезные привычки, например, чаще говорить на татарском языке, участвовать в татарских мероприятиях. Успех нашегодвижения во многом зависит от совместных проектов, акций, от сопричастности к общему делу. Нужно ввести работу во всех социальных сетях, чтобы охватывать как можно больше людей.
Задачей нашего проекта было то, чтобы после просмотра этих интервью люди гордились своими земляками, гордились их достижениями, узнали о них больше. Конечно, мы не смогли рассказать обо всех выдающихся современниках, у нас было всего 100 человек, а их среди нашего трудолюбивого, талантливого народа очень много. Практически в каждом разговоре мы узнавали и что-то новое об истории, и что-то важное о волнующих нас всех вопросах. Кто-то поднимал проблему ассимиляции татар, кто-то говорил о важности создания татарской среды в Татарстане, в Москве, чтобы создавались татарские семьи. Упоминалась проблема помощи молодым родителям, чтобы они могли воспитывать детей в татарском духе, прививая любовь и уважение к своей нации, языку и культуре. Еще говорили о том, что необходимо объединять студентов, помогать им создавать родную среду в учебных заведениях. Со многими обсуждалась проблема отношения к мусульманству. На каждой встрече мы слышали о важности сохранения языка и культуры, с нами делились мыслями о методах сохранения этих основополагающих факторов большой нации. Казалось бы, все эти проблемы и вопросы давно на слуху, но когда об этом с тревогой и беспокойством говорят такие признанные, именитые люди, обращаясь к молодежи, это очень ценно. Наши фильмы пользуются популярностью, их смотрят не только в Москве и Казани, но и во многих республиках страны. Для кого-то эти беседыстанут такой дорожной картой, маршрутом движения по дороге жизни, кто-то определит свои дальнейшие действия, расставит приоритеты.
Создание татарской среды во всех субъектах России, открытие клубов, организация встреч по интересам, совместное проведение досуга и спортивных мероприятий – это задача общественников Татарстана и регионов, важно, чтобы они больше общались, поддерживали друг друга. Им предстоит вырабатывать совместные действия по сохранению языка и культуры, сотрудничать с представителями власти. Например, в Уфе живет более миллиона татар, и мы неоднократно поднимали этот вопрос, в том числе, и в этом проекте. Нам всем предстоит большая работа, и справиться с ней — это уважение к своим предкам и моральный долг перед потомками. Сейчас как раз то время, когда неравнодушие и посильное участие каждого имеет огромное значение. Штаб татар всегда поддерживал и ориентировался на политику Татарстану в этих важнейших вопросах, участвовал во всех мероприятиях ВКТ, представители которого давали очень высокую оценку деятельности штаба.
Конечно, в связи с общей ситуацией в мире и в России, у нас были сложности с реализацией поручения ДЛ-16, съемки прерывались из-за коронавируса и режима самоизоляции. В последний месяц мы наверстали упущенное время. Тем не менее, даже в условиях самоизоляции Штаб татар продолжал работу в онлайн режиме, мы занимались благотворительностью, наши волонтеры развозили помощь пенсионерам и многодетным семьям, было проведено около 50ти онлайн эфиров с известными людьми, национальными деятелями, политиками. По этим встречам мы так же скоро сделаем серию фильмов.
Очень рекомендуем посмотреть эти фильмы, такого никто никогда не делал. От имени всех участников съемок, от членов штаба татар мы благодарим героев нашего проекта за то, что откликнулись, нашли время для общения. Мы гордимся всеми нашими гостями, это выдающиеся люди, мастера в своем призвании, преданные своим убеждениям люди, интеллектуалы и мыслители, прекрасные собеседники и душевные рассказчики. Генералы, поэты, писатели, актеры, политики, дипломаты, руководители, ученые, профессора – как богата татарская нация на одаренных, талантливых людей! Пока эти фильмы можно увидеть на нашем канале в youtube. В ближайшее время мы будем делать отдельный диск проекта с записью самых интересных моментов наших разговоров. Такого материала никто раньше не делал, это опыт, который, само собой, требует дальнейшего развития и доработки. Впереди фильм по нашим онлайн-встречам, другие видео-репортажи и интервью, посещение знаковых мест, связанных с историей татар и Татарстана.
Клуб деловых людей ДЛ-16 большую работу штаба татар принял и высоко оценил этот проект. Штаб татар планировал 100 мероприятий к 100-летию Татарстана, и съемка этих 100 фильмов – одно из них.
Штаб татар Москвы