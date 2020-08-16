Сто фильмов к столетию Татарстана от Штаба татар Москвы

Задачей нашего проекта было то, чтобы после просмотра этих интервью люди гордились своими земляками, гордились их достижениями, узнали о них больше. Конечно, мы не смогли рассказать обо всех выдающихся современниках, у нас было всего 100 человек, а их среди нашего трудолюбивого, талантливого народа очень много. Практически в каждом разговоре мы узнавали и что-то новое об истории, и что-то важное о волнующих нас всех вопросах. Кто-то поднимал проблему ассимиляции татар, кто-то говорил о важности создания татарской среды в Татарстане, в Москве, чтобы создавались татарские семьи. Упоминалась проблема помощи молодым родителям, чтобы они могли воспитывать детей в татарском духе, прививая любовь и уважение к своей нации, языку и культуре. Еще говорили о том, что необходимо объединять студентов, помогать им создавать родную среду в учебных заведениях. Со многими обсуждалась проблема отношения к мусульманству. На каждой встрече мы слышали о важности сохранения языка и культуры, с нами делились мыслями о методах сохранения этих основополагающих факторов большой нации. Казалось бы, все эти проблемы и вопросы давно на слуху, но когда об этом с тревогой и беспокойством говорят такие признанные, именитые люди, обращаясь к молодежи, это очень ценно. Наши фильмы пользуются популярностью, их смотрят не только в Москве и Казани, но и во многих республиках страны. Для кого-то эти беседыстанут такой дорожной картой, маршрутом движения по дороге жизни, кто-то определит свои дальнейшие действия, расставит приоритеты.