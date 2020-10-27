Стратегия национальная, слова народные…

Стратегия развития татарского народа принята. Между тем народ в лице некоторых своих известных и заслуженных представителей заинтересовался: а кто же автор стратегического документа?

Этот вопрос послужил поводом для беседы с руководителем Исполкома Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым.

Довольно давно не приходилось татарской общественности так увлеченно и даже несколько ожесточенно спорить по поводу какого-либо события. Виновником же разгоревшихся диспутов стал Милләт Жыены («Национальное собрание») Всемирного конгресса татар (ВКТ), участники которого в конце августа, аккурат перед Днем республики, приняли Стратегию развития татарского народа. Сразу за ее обнародованием начали высказываться различные точки зрения, от вполне комплиментарных до критических к новорожденному документу. Дескать, сколько ждали, и что в итоге получили… Стратегию действительно долго ждали. К сегодняшнему дню прошло уже два года с начала ее разработки, старт которой в Послании Госсовету РТ дал в свое время Президент РТ Рустам Минниханов. За этот период мы стали свидетелями постепенного проявления сначала общих контуров, затем более подробных эскизов и некоторых содержательных элементов. Однако многие ученые и общественные активисты не увидели в новоиспеченной Стратегии ни малейших следов своей предшествующей работы. Это и послужило поводом для начала дискуссии о том, насколько Стратегия «стратегична» и дееспособна. Поводом, но не причиной, поскольку в качестве последней выступает разное представление о реальных проблемах, стоящих перед татарским народом, об их приоритетности и способах их возможного решения.

Сегодня свою точку зрения на Стратегию высказывает руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, занявший эту должность в конце сентября. Наш собеседник не новый человек в Конгрессе, последние годы он занимал должность первого заместителя руководителя Исполкома ВКТ, поэтому хорошо знает сферу своей деятельности и посему может аргументированно изложить официальную позицию ВКТ по поводу Стратегии.

— Прежде всего примите наши поздравления в связи с назначением Вас на должность руководителя Исполкома ВКТ. Что, на Ваш взгляд, нужно сохранить, а что, возможно, нужно скорректировать в работе Исполкома?

— Значительная часть моей жизни связана со Всемирным конгрессом татар, в котором я работаю уже на протяжении более десяти лет. Причем начинал с самых нижних ступенек, с должности референта. Поэтому, конечно, есть некий фундамент накопленного опыта, понимание вопросов, стоящих перед Исполкомом конгресса. Думаю, что нужно сохранять преемственность в работе. Это важно. Мой девиз – служить своему народу!

— Хотя Стратегия развития татар готовилась достаточно долго, нынешний документ был принят Национальным советом ВКТ в сжатые сроки и только после этого с ней смогла ознакомиться широкая общественность. Кто готовил данную редакцию Стратегии?

— Основным разработчиком Стратегии является экспертная группа в состав которой входят представители научной интеллигенции, татарские общественные деятели, работники министерств и ведомств РТ. Стратегия была принята с учетом предложений наших татарских общественных организаций, которых объединяет ВКТ. Центр разработки стратегии, центр ответственности был конечно в Казани.

Разработка стратегии – это не работа одного дня. Была проведена огромная конструктивная и системная работа. Эскиз стратегии обсуждали на заседании Милли Шура (Национального Совета ВКТ).

Впервые о необходимости принятия такого документа заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов: он сказал об этом во время своего послания Госсовету РТ 24 сентября 2018 года, определив при этом в качестве центра ответственности Всемирный конгресс татар. Как было отмечено Президентом, стратегия должна представлять собой документ, консолидирующий нацию на основе самоидентификации и общности взглядов на прошлое, настоящее и будущее татарского народа. В течение полутора лет мы провели целый ряд совещаний и круглых столов в районах республики, в федеральных округах РФ, где обсуждались контуры и главные принципы эскиза стратегии. До проекта Стратегии был подготовлен эскиз Стратегии, который презентовался и дорабатывался с учетом предложений от всех наших татарских общественных организаций.

— Порою звучат упреки в том, что после двух лет такой интенсивной работы, о которой вы говорите, Стратегия в результате уместилась на нескольких страничках.

— Это необоснованные упреки. Я убежден, что такой основополагающий документ не может быть изложен на 500-600 страницах. Иногда некоторые упускают из виду очень важный момент – Стратегию нельзя рассматривать в отрыве от других концепций и государственных программ, направленных на решение аналогичных задач. Это комплекс уже реализующихся документов. Поясню подробнее.

Вместе со стратегией также был принят документ «Основные направления деятельности по реализации Стратегии действия» и принята госпрограмма «Сохранение национальной идентичности татарского народа» на 2020 – 2023 годы. На их осуществление до 2023 года предполагается выделить около 400 миллионов рублей. Помимо этого, у нас действует госпрограмма сохранения и развития родных языков. Поэтому ход и перспективы реализации Стратегии нужно рассматривать в комплексе с уже действующими госпрограммами.

Реализация Стратегии – это наше общее дело, общая задача всего народа. Уже на сегодняшний день очень многое сделано и делается. ВКТ регулярно поводит множество мероприятий, среди которых, к примеру, Сход предпринимателей татарских сел, Всемирные форумы татарской молодежи, татарских женщин, татарских религиозных деятелей, учителей, краеведов и др. На этих форумах участники собираются не просто, чтобы что-то обсудить. Именно в их ходе и благодаря им формируется целое движение. Таким образом при участии самых различных категорий татарского народа реализуются направления Стратегии.

— Вопрос изучения татарского языка – один из самых больных вопросов. Можно ли в этом деле рассчитывать только на самосознание людей? Или все-таки необходимо создавать систему национального образования? О ее необходимости тоже часто говорят.

— Сохранение и развитие родного языка — наша общая задача. Однако каждый должен начинать с себя и осознавать свою персональную ответственность. Тот народ достоин уважения, который бережет свой язык. Очень многое при этом зависит от самосознания людей, от знания нашей великой истории. Популяризация родного языка — долг каждого.

На сегодняшний день работает сайт «Ана теле» («Язык матери»). Подобной программы нет ни в одной национальной республике. Программа создана на платформе «English first». В ней девять уровней. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте и заниматься в любое время и из любой точки земного шара.

Повышение привлекательности татарского языка, расширение сферы его использования в различных областях общественной жизни, экономике, науке и т.д. — являются приоритетными в работе ВКТ. Поэтому, конечно же, нужно способствовать формированию системы непрерывного национального образования. Есть школы, где все уроки идут на татарском языке, и это не является барьером при подготовке их учеников к ЕГЭ. Примеры таких выпускников, окончивших татарские школы и набравших максимальные баллы, у нас есть.

— Наряду со Стратегией принят перечень направлений деятельности по реализации документа. Есть ли в ВКТ понимание того, как будет организована работа на практике: планируется ли расписать структуры, отвечающие за реализацию конкретных пунктов, критерии оценки эффективности реализации, показатели достижения поставленных задач?

— Реализация Стратегии – это вопрос не только исключительно ВКТ. Да, конгресс – один из основных участников этого процесса, но не единственный. Это комплексный подход. Я уже говорил ранее, что в республике действуют две государственные программы, направленные на сохранение и развитие культуры и языка татарского народа. Есть программа национальной политики РТ. В этих программах расписано все: и ответственные, и сроки.

Мы стремимся полноценно использовать все имеющиеся у нас возможности. В 2017 председателем Милли Шура ВКТ стал заместитель премьер-министра РТ Василь Габтелгаязович Шайхразиев. Высокий статус руководителя дает нам возможность общаться и поднимать актуальные вопросы на уровне глав регионов РФ, встречаться с представителями зарубежных государств и вести продуктивный диалог. Статус главы конгресса объективно повышает и возможности ВКТ в целом.

Татарское общество развивается, его движение вперед никогда не останавливается. Поэтому мы готовы к тому, что и принятая Стратегия будет корректироваться с течением времени. Главное – работать вместе, тогда все получится.

Подготовил Нияз Ахмадуллин

protatarstan.ru