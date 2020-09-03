Стратегия принята. Надо действовать

Итак, свершилось! В исторические для Татарстана дни празднования Дня Республики и столетия образования ТАССР состоялось не менее историческое событие – 29 августа в Казани прошло первое заседание Национального собрания (Миллэт жыены), где официально был принят документ, который, отвечая на вызовы времени, задаёт вектор движения татарского народа к новым рубежам, определяет пути его развития в условиях всемирной глобализации.

Так называемая Стратегия действия, идею которой выдвинул два года назад Президент Рустам Минниханов, теперь обрела свою реальную форму и, как предполагают её разработчики, будет дальше обрастать новыми инициативами, направленными на благо народа.

Представительный президиум Национального собрания лишь подчеркнул, насколько значимым в нынешней ситуации было создание такого рода инструмента и необходимость его проведения: в работе заседания приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, другие видные представители татарского народа. Открывая Национальное собрание, заместитель Премьер-министра РТ – председатель Национального совета (Милли шура) Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что в его работе принимают участие около пятисот человек, в числе которых представители зарубежных стран, присоединившиеся к заседанию в режиме видеоконференции.

В своём выступлении Василь Шайхразиев подвёл итоги работы общественной организации, обозначив основные направления деятельности по реализации Стратегии действия на ближайшее время. Это создание в регионах советов (шура), которые объединили бы многочисленные татарские организации, стимулирование их активности, содействие развитию сетевых сообществ «Татары мира». Отдельное внимание уделено сохранению и развитию татарского языка, где предполагается работа с родителями, популяризация электронных ресурсов ­обучения, направление на обучение в вузах Татарстана и многое другое. Вместе с тем особой заботой является выявление и сбережение культурного наследия народа. Выделены работа с молодёжью, развитие деловой активности среди татар и поддержка народного творчества. «Будущее татар зависит от каждого из нас, от наших внутренних установок, устремлений и действий. Выстроить мосты между прошлым, настоящим и будущим татарского народа и призвана наша Стратегия», – подчеркнул Василь Шайхразиев.

Как заметил в своем лаконичном выступлении Президент Рустам Минниханов, проведена огромная работа. «Было очень много обсуждений, – сказал Рустам Нургалиевич. – Мы собрали множество предложений по сохранению и развитию нашего национального богатства. Конечно, по отдельным вопросам были жаркие дискуссии. Но, несмотря на это, документ готов, и мы можем его принять. Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в разработке проекта Стратегии». Документ был принят единогласно, затем зал с удовольствием аплодировал каждому, кто был в этот день удостоен республиканских наград, которые персонально вручал Рустам Минниханов.

…Однако, как всегда, градус напряжённости, о котором говорил руководитель республики, можно было определить не столько по выступившим с трибуны делегатам собрания, сколько в кулуарных спорах, мнениях, репликах. Хотя и «трибуна» в этот раз не была скучной, не пестрила самоотчётами. Зал отзывчиво реагировал на каждое выступление. С явным удовольствием делегаты аплодировали Герою России, отважному лётчику Дамиру Юсупову, тепло встретили зум-приветствие знаменитого академика Рашита Сюняева, отреагировали и на эмоциональную речь татарина из Китая Базарбая Бикчентаева, который сообщил залу, что восемь китайских студентов, обучавшихся в Казани, остались здесь, создав семьи, и уже подарили городу девятнадцать его новых жителей…

Хотелось бы рассказать и о череде достижений нацио­нального движения, которые несомненно есть, но вот разговоры за «кулисами» Национального собрания лишь подчеркнули слова Рустама Минниханова о бурных спорах в период создания документа. И эти споры ещё не закончились, что снова подтверждает необходимость наращивания вокруг «костяка» новой стратегии дополнительных точек приложения усилий.

К сожалению, вновь обойдён вниманием огромный пласт русскоязычных татар, о чём мы поговорили с известным политологом Русланом Айсиным. Необходимость сохранения родного языка очевидна, во вред ему пошло сокращение национального образования в самой республике, не говоря о сокращении обучения на татарском языке в регионах страны. Однако при этом нельзя терять тех, кто не знает родной язык, но не потерял самоидентичность и признаёт себя татарином, стремясь внести свою лепту в национальное движение. Надо не отсекать их от национального движения из-за незнания татарского языка, а активно привлекать к новым формам работы с общинами и диаспорами. Ведь это десятки, если не сотни тысяч наших соплеменников, живущих как в регионах страны, так и за рубежом. И тут нужна своя стратегия действия…

«Крайне нелегко сохранить язык, если он не является инструментом ежедневного общения, но и здесь есть возможности для его развития, поиска вариантов, которые заинтересуют молодёжь. Для нас таким вариантом стал созданный нами же театр, – говорит Фярит Ляпин, возглавляющий духовное управление мусульман Ивановской области и её национально-культурную автономию.

– Театральная жизнь дала толчок и татарскому самообразованию». При этом Ивановскую область можно отметить как регион, где смогли найти баланс между религиозными и светскими устремлениями. Здесь при поддержке местной власти достраивается большой конфессиональный комплекс, где найдётся место и общению со Всевышним, и музею, и иным культурно-просветительским инициативам. «Быть может, я скажу о вещах несколько приземлённых, – заметил директор республиканского Центра татарской культуры Марий Эл Ильгис Гайсин, – но для нас важно, что в Татарстане действует государственная программа «Сохранение национальной самобытности татарского народа». На её основе мы можем уверенно строить свои планы, понимая, что наши инициативы будут поддержаны. Да, мы видим не радующую нас тенденцию: всё меньше слышим среди молодёжи родной язык, татарская речь всё реже и в семьях. И это заставляет нас искать новые пути его развития. Меня за живое задела фраза, сказанная в обращении Президента Татарстана:

«…Нация не исчезает в одночасье, но, исчезнув, не восстановится никогда». Можно сколько угодно критиковать то, что делается сегодня в национальном движении, но сегодня мы возлагаем наши надежды на утверждённую Стратегию действия. Она чётко определила мировоззренческие основы татарского народа и, надеемся, поведёт нас вперёд…»

rt-online.ru