Стратегия татарского народа принята, теперь осталось понять, что с ней делать

В Казани национальным собранием («Милли җыены») Всемирного конгресса татар была принята Стратегия развития татарского народа. Всё это прошло в стенах театры оперы и балета им. Мусы Джалиля. Впервые о необходимости принятия такого документа заговорил президент Татарстана Рустам Минниханов, озвучив это во время своего послания Госсовету в 2018 году. В тоже время о необходимости разработки подобного документа татары и ранее задумывались в среде интеллигенции и различные яркие деятели искусства, литературы и так далее.

Перед татарами стоял вопрос, а как должен выглядеть этот документ под названием «Стратегия»? Из чего он должен состоять? Какие смыслы должны быть в нём заложены?

Интенсивная дискуссия по Стратегии началась, пожалуй, с выезда делегации Всемирного конгресса татар во главе с председателем Нацсобрания ВКТ и вице-премьером Татарстана Василем Шайхразиевым 16 января 2019 года в Арск, в родные края татарского поэта Габдуллы Тукая. Обсуждение по документу разворачивалась на страницах сайта Всемирного конгресса татар (татары из разных регионов России и диаспор за пределами страны писали статье и излагали своё видение Стратегии), в соцсетях и при посещениях «конгрессного десанта» во глава с Шайхразиевым мест и территорий проживания татарских сообществ.

И вот по прошествии полутора лет Стратегия готова. Её презентует Шайхразиев и предлагает делегатам «Милли җыены» принять документ. К слову, большим заделом для создания конечного варианта Стратегии послужила статья Рустама Минниханова «Татары: верность традиция, уверенность в будущее».

Будущее татар зависит от каждого из нас

По факту, участники нацсобрания непосредственно с конечным текстом Стратегии могли ознакомиться лишь во время самого мероприятия в театре оперы и балета и только 29 августа. До этого дня никакого текста в публичном поле не было.

Тот факт, что участникам съезда надо будет ознакомиться и углубиться в готовый и конечный вариант текста Стратегии, не скрывал и сам Василь Шайхразиев.

— Как только мы вошли [в театр], вам раздали папки. Там и наш этот документ по Стратегии есть. Там же есть и документ по госпрограмме по сохранению татарской идентичности. Есть и проект реализации Стратегии. И статья Минниханова есть. Так что после встречи эти документы забирайте с собой. Их вам ещё изучать и изучать, — сказал вице-премьер.

Таким образом, на ознакомление с документом участникам собрания отводилось около 15 минут выступления с презентацией Василя Шайхразиева. Здесь Стратегию нужно было воспринимать на слух. Конечно, можно было бы углубиться в текст полученных документов, пока выступали другие докладчики. Что, к слову, и делали некоторые делегаты. Но прочтение документа при одновременном выступлении других докладчиков и на протяжении 40-45 минут не сильно способствуют углубленному осознанию итогового текста Стратегии.

Шайхразиев тезисно, по слайдам рассказал собравшимся о содержании документа. В нем записано, от чего зависит будущее татар. Как оказывается — только от самих татар.

— Будущее татар зависит от каждого из нас, от наших внутренних установок, устремлений и действий. Выстроить мосты между прошлым, настоящим и будущим татарского народа призвана наша Стратегия, — заявил он.

Далее глава нацсобрания перечислил цели, на которые устремлена Стратегия:

1) Повышение интереса к богатому историко-культурному наследию татар, являющемуся неистощимым ресурсом в определении сценариев будущего.

2) Обретение чувства гордости за великие свершения предков и собственную принадлежность к народу.

3) Личностный вклад каждого татарина в сохранение и развитие языка, культуры и традиций своего народа.

4) Преодоление вызовов и рисков настоящего во имя будущего татарского народа.

5) Единение татарского народа, обеспечение его полноправной жизнедеятельности среди всех народов, поддержание мира и согласия на основе культурного взаимодействия, традиционного уважения и достоинству и к чувствам окружающих.

Также документ определяет мировоззренческие основы татарского народа:

1) Ценить и оберегать культурное наследие.

2) Сохранять родной язык.

3) Поступать по убеждению и вере (иман).

4) Оберегать народную душевность и гармонию.

5) Следовать традиционным семейным ценностям.

6) Стремиться к просвещению.

7) Быть динамичным и свободным в развитии.

Герой-лётчик Дамир Юсупов, в своё время посадивший пассажирский самолёт на кукурузное поле, был одним из докладчиков на нацсобрании. Он рассказал историю своей семьи и высказался по Стратегии.

— Некоторые скажут, что сохранение идентичности татарского народа — это работа отдельных профессионалов и деятелей культуры и что это только их задача. Но это не так. На самом деле культура и воспитание идут из семьи, — говорил Юсупов. Он призвал поддержать документ, представленный Шайхразиевым и проголосовать за него.

Последним из докладчиков выступил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Создание стратегии — это очень большой труд. Была большая дискуссия. Были и места, с которыми кто-то был не согласен. Но несмотря на это у нас сегодня есть возможность принять Стратегию. Кто участвовал в этом деле, принял участие, всем им хочу сказать большое спасибо, — заявил Минниханов.

Поднятием рук делегаты нацсобрания поддержали и приняли Стратегию татарского народа. Где-то в зале театра были и те, кто руку не поднимал.

Как относиться к принятой Стратегии?

Документ принят. Но прежде чем пускаться в его критику или хотя обозначенных тезисов из самой Стратегии (а это неизбежно), озвученных Шайхразиевым, нужно определиться по некоторым моментам.

Во-первых, Стратегия — это документ, для татарского народа уникальный. Возможно раньше были и другие работы, которые так или иначе определяли самих татар, их действия, цели и задачи на будущее. Но обсуждение этой Стратегии поистине получилось широким, массовым. Хотя и написание конечного текста самого документа было каким-то секретным и свою публичность получило только в день принятия, то есть 29 августа.

Во-вторых, Стратегия — это уникальный документ татарского народа в контексте всех других народов России. Мало что известно о существовании подобных документов у башкир, чувашей, чеченцев и других народов. Хотя можно допустить, что отдельные личности и интеллектуалы пытались сформулировать развития для своих этносов. Но получалось ли тогда широкое обсуждение?

В-третьих, документ Стратегия татар по факту ни к чему не обязывает. В его тексте нет категорических императивов типа «Татарин должен сделать то-то так-то и никак иначе». По факту, Стратегия — это набор призывов, пожеланий, рекомендаций, целей и задач и действий под них, делать или не делать которые — это личный выбор каждого татарина и татарки.

Если кто-то с чем-то не согласен в Стратегии, то остаётся надеется, что у человека есть своё личное отношение (на основе знаний, компетенций и личного опыта) к обозначенному в тексте документа явлению или понятию.

Главное, чтобы человек не был против Стратегии лишь только потому, чтобы быть против этого документа. Критиковать документ, сравнивая со Стратегиями других народов — тоже сомнительный подход. А кто сказал, что Стратегия у татар должна быть похожа на Стратегию других народов?

Но с другой стороны, не совсем очевидно, и Шайхразиев в своём выступлении об этом не сказал ни слова, кто ответственен за эту Стратегии? В своих речах Шайхразиев несколько раз говорил, что за татар и всё татарское ответственны сами татары. Но что насчет документа Стратегии? Может Всемирный конгресс татар ответственен? Или Республика Татарстан в целом?

Делегаты съезда получили на руки несколько документов: статью Минниханова, проект «Татары: стратегия действия», проект «Основные направления деятельности по реализации Стратегии действия» и госпрограмму по сохранению татарской идентичности. В кулуарах никто из делегатов не смог объяснить, как же все эти четыре документа друг с другом соотносятся.

Очевидно, что госпрограмма важнее, потому что за ней стоит ежегодное финансирование «татарских дел» за счет бюджета Татарстана, определены ответственные органы власти республики, есть индикаторы эффективности.

Но как быть с тремя другими оставшимися документами? Стратегия татарского народа принята, теперь осталось понять, что делать с ней.

kazanfirst.ru