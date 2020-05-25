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Строительство «Подворья Сибирского татарина» в с. Уленкуль.

Строительство «Подворья Сибирского татарина» в с. Уленкуль.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Татарские села, Соотечественники, 25.05.2020 0 2

В с. Уленкль продолжается строительство «Подворья Сибирского татарина» в рамках проекта Региональной автономии татар по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» на территории Омской области. Проект был поддержан Фондом президентских грантов и реализуется до конца 2020 года.

По словам Председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Радика Миниханова, приём гостей запланирован на 11 июля этого года.

По договорённости со Всемирным конгрессом татар и Республикой Татарстан в этот день в Уленкуле съедутся гости из Омской,  Тюменской области, Республики Татарстан и Республики Казахстан. Подобное мероприятие сможет объединить татар живущих на берегах Иртыша в Западной Сибири и Казахстане. А также продемнострировать гостям и представителям других народов культуру сибирских татар, его быт и историю.

http://tatarstan-omsk.ru/news/Stroitelstvo-podvorya-Sibirskogo-tatarina-v-s-Ulenkul

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