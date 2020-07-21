Студентка из Тюмени создала межрегиональный тур «От Казанского кремля к Тобольскому»​

Жительница Тюмени и студентка ТюмГУ Лада Витковская в рамках дипломной работы разработала межрегиональный проект «От Казанского кремля к Тобольскому». Тур проходит по городам Казань, Тюмень, Тобольск и их ближайшим окрестностям. Так, туристы смогут за пять дней увидеть с историко-культурными особенностями регионов, знаковыми достопримечательностями.

Витковская учла современные тенденции сферы туризма и рассчитала финансовые затраты. Тур составлен с учетом культуры, традиций и богатой истории данных территорий.

Также студентка упомянула, что в Казани расположены более 1600 памятников различных видов искусств и периодов истории. Главным является Казанский кремль. Как подчеркнула Витковская, уникальность Казанского кремля заключается в целом ряде характеристик, поскольку он является, прежде всего, единственным действующим центром татарской государственной культуры и государственной власти в мире.

— Это единственная сохранившаяся в России татарская крепость, в которой выражены волжско-булгарская, золотоордынская, средневековая казанско-татарская, итальянская, русская и современная основы планирования. Такая объемная хронология подарит сильные и многогранные эмоции, за которыми люди захотят вернутся туда не раз, — сказала она.

Как отметили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, тур имеет все шансы стать популярным у туристов.

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