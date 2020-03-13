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Студенты КазГИК провели мастер-классы для учащихся Нурлатской детской школы искусств

Студенты КазГИК провели мастер-классы для учащихся Нурлатской детской школы искусств

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 13.03.2020 0 9

Казанское отделение Всемирного конгресса татар совместно с преподавателями Казанского государственного института культуры посетили Нурлатский район.

Учитывая просьбу преподавателей ВУЗа и желание студентов вначале было организовано посещение музея основателя первого татарского театра – Габдуллы Кариева в с.Кульбай Мараса Нурлатского района. Директор музея Л. Валиуллина с большим воодушевлением рассказала его биографию, творческую жизнь, и о том, как приходилось решать проблемы молодому талантливому актеру.

В рамках проекта по профориентационной работе педагоги КазГИК провели мастер-классы для учащихся Нурлатской детской школы искусств (ДШИ). Преподаватели учебного заведения организовали занятия по хореографии и вокалу.

Затем учащиеся смогли посмотреть презентационный ролик ВУЗа и концертные выступления студентов. Сегодня в Нурлатской школе искусств в разных кружках учатся около 800 ребят. Именно для них силами студентов Казанского института культуры и был организован благотворительный концерт.

Со  словами  благодарности за прекрасный концерт и мастер-классы  от имени Казанского отделения Всемирного конгресса татар и Нурлатского Землячества выступила заместитель руководителя Рамзия Галлямутдинова. С поздравительной речью и словами благодарности Казанскому отделению ВКТ и администрации Казанского института культуры перед студентами выступила заместитель главы администрации по социальным вопросам Нурлатского района Ляйсан Нафигина.

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