“Сулеймановские чтения — 2020″ пройдут в формате видеоконференции

27 мая 2020 г пройдет круглый стол на тему: «Творчество Булата Сулейманова — достояние Тюменской Земли» в рамках общественно-значимого проекта «Сулеймановские чтения».

Темы для обсуждения:

— О вкладе Б.В.Сулейманова в развитие культуры татарского народа;

— Изучение поэзии и прозы члена Союза писателей Булата Сулейманова в школах с татарским этнокультурным компонентом;

— Совместная просветительская деятельность Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области, иных общественных объединений и органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и по сохранению и развитию родного языка.

— О роли народа в Победе в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.

Модераторы:

Алишина Ханиса Чаудатовна — директор Центра тюркологии ТюмГУ, доктор филологических наук, профессор,

Муллачанова Гузалия Халиловна — почетный работник общего образования РФ, кандидат филологических наук, руководитель районного методического объединения учителей татарского языка и литературы Тюменского района.

Формат работы:

видеоконференция с использованием приложения ZOOM

Доклады по теме круглого стола в режиме ВКС необходимо направлять по электронному адресу: school_52 @ mail.ru Доклады высылать в двух форматах: файл в Word и видеофайл для размещения выступлений на сайте РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области, а также в соцсетях до 26 мая 2020 года.

Ссылка на ВКС будет направлена по электронной почте участникам 26 мая 2020 г.

В заявке на участие в работе круглого стола указать:

1. Фамилии Имя Отчество;

2. Должность, статус участника (выступающий, доклад для размещения в соцсетях, участник круглого стола);

3. Адрес электронной почты для получения ссылки для участия в ВКС, контактный телефон.

Телефон для справок: 8922-477-72-39

yanarish72.ru