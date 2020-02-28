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Свердловский областной сабантуй состоится 6 июня

Свердловский областной сабантуй состоится 6 июня

в Новости, 28.02.2020 0 6

27 февраля Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в заседании рабочей группы по организации и проведению Областного национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй-2020». Заседание вел председатель оргкомитета, заместитель Губернатора Свердловской области А.Р.Салихов.

На заседании было предложено определить дату проведения праздника на 6 июня 2020 года, место проведения – территория загородного клуба «Белая Лошадь» в селе Кадниково Сысертского городского округа. Так же обсудили другие организационные вопросы.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в Свердловской области

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