Свыше 90 тысяч человек посмотрели видеозаписи спектаклей театра Камала

23 марта театр Камала на своем ютуб-канале опубликовал видеозаписи самых знаковых спектаклей в истории татарского театра. Спустя несколько дней в коллекцию были добавлены еще 5 спектаклей. Поклонники татарского театра получили бесплатный доступ к легендарным архивным спектаклям.

За неделю количество просмотров видеозаписей спектаклей составило порядка 90 000. Для сравнения – такое же количество просмотров канал набирал за целый год! Самые популярные спектакли – «Старик из деревни Альдермеш», «Мулла» и «Перстень», каждый из которых набрал свыше 14 тысяч просмотров. Количество подписчиков ютуб-канала театра увеличилось в 5 раз и составило 5 тысяч человек.

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