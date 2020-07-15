«Такая дата, как 100-летие ТАССР, достойна, чтобы быть зафиксированной в названии улицы»

Важная дата отмечается в этом году в Татарстане — 100-летие ТАССР. По масштабам это событие можно сравнить с празднованием Тысячелетия Казани в 2005 году. Именно тогда начались глобальные преобразования столицы республики. Вот и на этот раз, несмотря на пандемию коронавируса, республика реализует большие проекты. Основные торжества запланированы на конец августа. На них ждут и президента России Владимира Путина.

На фоне празднования значимого юбилея встал резонный вопрос, как отразить это в памяти будущих поколений. Среди множества выделяется идея переименовать одну из улиц. Опрошенные KazanFirst эксперты положительно оценивают это предложение и говорят, что улица 100-летия ТАССР могла бы появиться в Казани. Ведь именно столица — свидетель большинства исторических вех Татарской республики.

— У нас в Казани достаточно всяких улиц с названиями Окольная, Проточная, Сквозная. Их наименования ни о чем никому не говорят. Если дать какой-то улице Казани название ТАССР, то это уже будет говорящим названием. Можно было бы назвать новую улицу в каком-нибудь микрорайоне Казани. Хочется, чтобы это была красивая, просторная улица, — рассуждает советник ректора — руководитель общественно-информационного центра КФУ Юрий Алаев.

Соучредитель «БИМ-радио» Вячеслав Долгополов предлагает жителям столицы самим дать возможность составить список улиц, которые они хотели бы переименовать. А затем путем голосования выбрать самую подходящую. При этом, важно, чтобы рассматривалась территория всего города, а не только центральная его часть. Также собеседник предлагает рассмотреть вариант, при котором название 100-летие ТАССР присвоить одному из городских парков.

— Мне кажется, идея назвать какой-нибудь парк в честь 100-летия ТАССР было бы классно. Если бы, скажем, дали парку Урицкого двойное название, скажем, «100 лет ТАССР — Урицкий», то так было бы лучше. Так надо, чтобы геопозиционирование сохранилось. Если взять «100-летие ТАССР» и «парк Урицкого», то они в контексте похожи. Они вместе историей связаны. У меня диссонанса нет, — рассуждает собеседник.

В свою очередь, журналист и общественный деятель Римзиль Валеев задаётся вопросом, а насколько вообще исторически обоснованы нынешние названия некоторых улиц Казани.

— Дать имя одной из улиц Казани в честь 100 лет ТАССР – это минимум, что нужно сделать. Рано или поздно надо название улицы Баумана поменять. Причем тут вообще Николай Бауман? В честь него назвали центральную улицу города. Он что, основатель или спаситель города? Или первый президент республики, герой войны? Или реформатор национальной жизни, как Семён Игнатьев (первый секретарь Татарского обкома 1957-1960 гг., — Ред.). Имя Баумана в другом месте должно быть, — говорит Валеев. — Или, например, в Кремле есть единственная улица, которая называется «Проезд Шейнкмана». Это был приезжий революционер, рано погиб, к тому же активный противник образования Татарской АССР. При образовании ТАССР против этого выступали Карл Грасис (председатель Казанского комитета РСДРП(б) и Совдепа рабочих, крестьян Казанской губернии, — Ред.) и Яков Шейнкман (председатель Совнаркома и народный комиссар продовольствия Казанской советской рабоче-крестьянской Республики, — Ред.). И все-таки нельзя, чтобы его фамилия соседствовала с Кул Шарифом, с башней Сююмбике.

Собеседник полагает, что интересные и культурные имена необходимо давать улицам Казани, в том числе на окраинах, в новых микрорайонах. Это привнесёт туда элемент культуры.

— В целом декоммунизацию улиц Казани проводить надо. Вот улицу Свердлова в своё время спокойно же переименовали в Петербургскую, — напоминает он.

Историк Ильнар Гарифуллин поддерживает Римзиля Валеева и тоже считает, что мелкие улицы Казани подобные Проезду Шейнкмана достойны переименования.

— К тому, чтобы назвать одну из улиц в честь «100-летия ТАССР» я отношусь положительно. Вообще, считаю самым безболезненным вариантом переименовать проезд Шейнкмана в Кремле. На этой улице всё равно никто не живёт. Такой вариант и символично выигрывает, — говорит эксперт. — Я считаю, что декоммунизацию улиц проводить в городах России нужно. Но тут надо знать меру. Считаю, что не стоит переименовывать, скажем, улицы, которые носят большие имена, например, Ленина, Карла Маркса. А вот переименовать проезд Шейнкмана, который не играл особой роли или играл негативную роль для конкретных территорий — нужно.

Поддержала идею о переименование и председатель молодежного парламента Татарстана Нина Шимина. В качестве варианта, где бы название «100-летия ТАССР» прижилось, она выделяет новые строящиеся жилые комплексы.

— В будущем нам будет понятно, когда именно этот дом был построен. Также у нас в Татарстане каждый год появляются новые парки и скверы, дворы ремонтируются по программе «Наш двор». Их тоже можно было бы назвать в честь «100-летия ТАССР», — добавляет собеседница.

Казанский экскурсовод и кандидат исторических наук Ирина Гузельбаева считает, что все мероприятия, которые проводятся в связи со 100-летием ТАССР, призваны сформировать представления о прошлом страны и республики, влияющем на наше современное положение. Это касается, в том числе таких идей, как переименование улицы.

— Важно помнить не столько о событиях, сколько о людях, их вершивших. Память о ТАССР — это память о труде народа в период коллективизации и индустриализации, о героической стойкости людей во время Великой Отечественной войны, ударных комсомольских стройках, молодости наших родителей, бабушек и дедушек, — высказывает мнение Гузельбаева.

Редакция KazanFirst провела опрос в официальной группе «ВКонтакте». Мы спросили жителей республики, поддерживают ли они идею с переименованием улицы. Большинство опрошенных (71,2%) считают, что для начала необходимо узнать, какой именно территории собираются присвоить историческое название, а потом уже решать, правильно это или нет. 21% респондентов высказались за. Ещё 7,5% пока не видят в этом необходимости.

Ильнур Ярхамов

kazanfirst.ru