Талантливый умелец из Бугульмы создает макеты зданий и военной техники

Традиции народно-прикладного искусства передавались из поколения в поколение. В Татарстане немало людей с золотыми руками – они живут в каждом селении, в каждом городе. Есть талантливые умельцы и в Бугульме.

Издавна занятиями татарских мастеров были золотое шитье, кожаная мозаика, ткачество, резьба по дереву и камню, кружевоплетение, ювелирный промысел. Но как бы ни берегли наши предки свои традиции, не все они сохранились до наших дней. Исчезли, к сожалению, резьба по камню, тканые ковры и сложные узорные полотна. Но при этом само ремесло как творчество приобрело современные формы. Появились новые направления, интересные веку. К примеру, моделизм, предполагающий для достижения удивительного результата скрупулезные действия.

Рафаэль Яруллин из Бугульмы увлеченно занимается изготовлением уменьшенных моделей и макетов различных архитектурных сооружений, техники, в том числе и военной. Копии изготавливаются в определенном масштабе. Он самостоятельно изучил все тонкости этого увлекательного занятия и с удовольствием создает настоящие шедевры, с наглядностью и эмоциональным воздействием которых мало что может сравниться.

Отдельным видом прикладного искусства Яруллина являются крохотные зрелищные диорамы. Это лентообразные, изогнутые живописные картины с круговым обзором, в чем и заключается их отличие от панорамы. Достоверность и объемность экспозиции придает предметный план, где представлены маленьких размеров сооружения, реальные и бутафорские модели. Для своих макетов художник использует дерево, металл, картон, пластик и другие материалы.

– Честно говоря, долго искал дело, которое было бы мне по душе, – поделился Рафаэль. – Лет десять назад увлекся судомоделированием, собирал кораблики из дерева. Интерес к занятию возрастал, я развивался как мастер. Постепенно перешел к построению бронетехники, танков, самолетов. Стал изготавливать фигурки людей и животных. Позже начал делать подставки в виде пейзажей.

Создание диорам требует художественного вкуса и исторических знаний. Важная особенность кропотливого труда – придание реалистичности. Фигурки Яруллин изготавливает и расписывает настолько правдиво, насколько это возможно. Здесь все зависит от опыта и профессионализма конструктора. В ход идут объемы, сочетание элементов ландшафта, игра света и тени, все приемы росписи. Результаты творчества восхищают!

– Модели военно-исторической направленности детально отражают героическое прошлое. Как правило, они создаются со следами эксплуатации и повреждений, – объясняет Рафаэль. – К примеру, на боевой технике будут какие-то пробоины, прострелы и другие поломки военного характера. Все предметы расписываются вручную.

bugulma-tatarstan.ru