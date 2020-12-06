Тарский Дом дружбы признан лучшим в Омской области

На прошлой неделе региональное министерство культуры подвело итоги деятельности Центров традиционной национальной (народной) культуры.

Оценку прошли 23 учреждения культуры, заявившиеся на конкурс. В своих заявках авторы представили аналитические справки и фотоматериалы о деятельности центров в 2020 году. Конкурсная комиссия в составе представителей Минкульта, общественного совета по культуре и Общественной палаты Омской области оценивала уровень материально-технической базы учреждений – наличие музыкального оборудования, оргтехники, национальных костюмов; анализировала, насколько комплексно проводятся фольклорно-этнографические экспедиции и систематизируется собранный материал, а также направленность мероприятий на популяризацию традиционной народной культуры. Не остался без внимания и такой показатель как участие и победы в конкурсных отборах на получение субсидий для реализации проектов этнографического направления.

Отметим, что в текущем году на средства субсидии областного правительства сотрудники Тарского Дома дружбы провели Фестиваль национальных культур «Сибирское разноцветье», а на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также президентского гранта — Марафон национальных культур «Дары Тайги». В настоящее время на базе учреждения работают 10 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимаются 120 человек.