Татар КВН лигасы приглашает принять участие в региональном этапе КВН в режиме онлайн

КВН впервые пройдёт в онлайн-формате, при этом с каждой командой поработают профессионалы и помогут составить качественное выступление
Чтобы принять участие в КВН, необходимо:
- Сформировать команду составом до 5 человек (можно меньше, больше нельзя).
- Иметь желание шутить и поднимать настроение всем вокруг.
- Определить опыт каждого участника. Кто, где играл или имеет опыт написания шуток.
- 4. Посмотреть игры «Әйдә, шаярт!»
- Придумать название команды и формат выступления. Приблизительный вариант минимум.
- Придумать истории с началом и концом. Постараться переделать пару татарских песен на актуальные темы, на разные.
- Подготовиться к встрече в видеоформате. Записывать все важные моменты общения с редактором.
- Подготовить много времени на работу в команде и для репетиций. Это важно. Лучше всего определить в команде капитана который будет контролировать все процессы и назначать время репетиций.
- . Отправить информацию о команде на почту tatforum2020@gmail.com с указанием: Названия, состава, капитана и города команды.
В начале апреля для команд в режиме онлайн будут проведены полезные мастер-классы по ораторскуму искусству, разбору шуток, креативу и др. темам. ЗАтем команды запишут свои миниатюры и отправят конкурсному жюри.