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Татар КВН лигасы приглашает принять участие в региональном этапе КВН в режиме онлайн

Татар КВН лигасы приглашает принять участие в региональном этапе КВН в режиме онлайн

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 29.03.2020 0 7

КВН впервые пройдёт в онлайн-формате, при этом с каждой командой поработают профессионалы и помогут составить качественное выступление

Чтобы принять участие в КВН, необходимо:

  1. Сформировать команду составом до 5 человек (можно меньше, больше нельзя).
  2. Иметь желание шутить и поднимать настроение всем вокруг.
  3. Определить опыт каждого участника. Кто, где играл или имеет опыт написания шуток.
  4. 4. Посмотреть игры «Әйдә, шаярт!»  
  5. Придумать название команды и формат выступления. Приблизительный вариант минимум.
  6. Придумать истории с началом и концом. Постараться переделать пару татарских песен на актуальные темы, на разные.
  7. Подготовиться к встрече в видеоформате. Записывать все важные моменты общения с редактором.
  8. Подготовить много времени на работу в команде и для репетиций. Это важно. Лучше всего определить в команде капитана который будет контролировать все процессы и назначать время репетиций.
  9. . Отправить информацию о команде на почту tatforum2020@gmail.com с указанием: Названия, состава, капитана и города команды.

В начале апреля для команд в режиме онлайн будут проведены полезные мастер-классы по ораторскуму искусству, разбору шуток, креативу и др. темам. ЗАтем команды запишут свои миниатюры и отправят конкурсному жюри.

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