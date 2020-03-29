Татар КВН лигасы приглашает принять участие в региональном этапе КВН в режиме онлайн

КВН впервые пройдёт в онлайн-формате, при этом с каждой командой поработают профессионалы и помогут составить качественное выступление

Чтобы принять участие в КВН, необходимо:

Сформировать команду составом до 5 человек (можно меньше, больше нельзя). Иметь желание шутить и поднимать настроение всем вокруг. Определить опыт каждого участника. Кто, где играл или имеет опыт написания шуток. 4. Посмотреть игры «Әйдә, шаярт!» Придумать название команды и формат выступления. Приблизительный вариант минимум. Придумать истории с началом и концом. Постараться переделать пару татарских песен на актуальные темы, на разные. Подготовиться к встрече в видеоформате. Записывать все важные моменты общения с редактором. Подготовить много времени на работу в команде и для репетиций. Это важно. Лучше всего определить в команде капитана который будет контролировать все процессы и назначать время репетиций. . Отправить информацию о команде на почту tatforum2020@gmail.com

В начале апреля для команд в режиме онлайн будут проведены полезные мастер-классы по ораторскуму искусству, разбору шуток, креативу и др. темам. ЗАтем команды запишут свои миниатюры и отправят конкурсному жюри.