«Татар Радиосы» на высоте: авиаэфир с высоты 450 метров над землей 23 июля

Слушателей Tatar Radiosi ожидает самый смелый проект за всю историю существования радиостанции. Ведущие выйдут в прямой эфир и будут вещать на частоте 100.5 fm с борта самолета!

23 июня в 8.30 в кабине пилота на высоте 450 метров окажутся юморист Рамиль Шарапов и диджей Рамиль Шарафиев.

Радиослушатели смогут ощутить все эмоции настоящего полета, виртуально побывать на борту самолета, увидеть красоты Казани.

Непрерывное вещание будет вестись в аккаунте @tatarradiosi в Instagram, а прямые включения — на волне 100,5 fm.

«Присоединяйтесь. Вас ждут американские горки, краткий ликбез по управлению самолетом, полная перезагрузка и взгляд на мир со стороны горизонта. Вместе с партнером @letai.s.nami мы подарим вам небо…больше пространства, больше красоты и свободы», — сообщили на радиостанции.

tatar-inform.ru