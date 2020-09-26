«Татарча диктант-2020» Василь Шайхразиев написал из дома

В этом году татары Татарстана, регионов России и зарубежья писали три разных текста.

Сегодня прошла ежегодная акция «Татарча диктант-2020». Акция призвана повысить интерес к грамотному правописанию, владению татарским языком и вообще популяризацию татарского языка по всему миру

В Татарстане участники акции написали отрывок из произведения советского татарского писателя и журналиста Ибрагима Гази. В регионах России участники писали диктант по отрывку произведения татарского писателя , поэта и участника Великой Отечественной войны Нэби Даули. В странах зарубежья — отрывок рассказа татарского писателя и публициста Афзала Шамова.

В Татарстане текст диктанта прочел профессор Фоат Галимуллин, для регионов РФ — ведущий ТНВ Ильдар Киямов, для стран зарубежья — заслуженный артист РТ Филюс Кагиров. Диктант проходил в стенах КФУ, в здании Института фундаментальной медицины и биологии. На публичном мероприятии был новый глава исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и советник главы Нацсовета ВКТ Ринат Закиров.

На вопрос, а писал ли сегодня диктант сам глава Нацсобрария ВКТ и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, они ответили, что он написал диктант из дома.

kazanfirst.ru