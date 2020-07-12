«Татаркино» запускает проект о самых известных личностях к 100-летию ТАССР

С 1 августа Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Татаркино» запускает два крупных видеопроекта. Один из них — это топ-100 известных личностей Татарстана, которые внесли значимый вклад в развитие республики. Каждому герою будет посвящен отдельный видеоролик. Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».

На данный момент идет процесс монтажа. Проект реализуется в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Второй видеопроект — «Кино и музыка» — посвятят музыкальным произведениям, которые использовались в фильмах татарстанских кинематографистов.

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова отметила, что данные видеопроекты решают сразу несколько задач — более близкое знакомство зрителей с кинематографом Татарстана, фильмами, которые есть сегодня в республиканских архивах, а также предоставляют возможность дать «вторую жизнь» кинохронике, которая уже переведена в цифровой формат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Татаркино» запускает видеоканал на Instagram TV.

Планируется, что видеоканал «Татаркино» в Instagram TV продолжит свою работу в ежедневном режиме и после того, как будет окончательно закрыт вопрос с карантином, связанным с пандемией коронавируса.

tatar-inform.ru