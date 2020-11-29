enrutat
Главная / Татаро-башкирский культурный центр «Нур» Навоийской области обрел свой дом
Татаро-башкирский культурный центр «Нур» Навоийской области обрел свой дом

Татаро-башкирский культурный центр «Нур» Навоийской области обрел свой дом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 29.11.2020 0 6

24 ноября 2020 года открылись двери «Дома дружбы негосударственных некоммерческих организаций» Навоийской области. Многие называют его коротко – «Дом дружбы».

В капитально-отремонтированном здании расположились корейский, русский, казахский, татаро-башкирский, азербайджанский, каракалпакский и туркменский национальные культурные центры, общество красного полумесяца, а также более 30 негосударственных некоммерческих организаций.

Активисты и члены Правления Татаро-башкирского национального культурного центра «Нур» Навоийской области, как и другие центры, были очень рады в канун нового года наконец-таки обрести «свой дом», оборудованный мебелью и оргтехникой, и выразили руководству области свою благодарность и признательность.

Пресс-служба ТБНКЦ «Нур» Навоийской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.