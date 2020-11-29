Татаро-башкирский культурный центр «Нур» Навоийской области обрел свой дом

24 ноября 2020 года открылись двери «Дома дружбы негосударственных некоммерческих организаций» Навоийской области. Многие называют его коротко – «Дом дружбы».

В капитально-отремонтированном здании расположились корейский, русский, казахский, татаро-башкирский, азербайджанский, каракалпакский и туркменский национальные культурные центры, общество красного полумесяца, а также более 30 негосударственных некоммерческих организаций.

Активисты и члены Правления Татаро-башкирского национального культурного центра «Нур» Навоийской области, как и другие центры, были очень рады в канун нового года наконец-таки обрести «свой дом», оборудованный мебелью и оргтехникой, и выразили руководству области свою благодарность и признательность.

Пресс-служба ТБНКЦ «Нур» Навоийской области